Выдерживающий морозы до 40 градусов поезд разработан в Китае
Железнодорожное ведомство Китая выдало лицензию на производство морозоустойчивого скоростного поезда CRH-2G, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Синьхуа".
Как сообщается, поезд, проектная скорость движения которого составляет 250 км/ч, был разработан локомотивной вагоностроительной компанией "Циндао Сыфан" при Китайской локомотивостроительной корпорации CRRC (Чжунго Чжунчэ).
Как рассказал старший инженер компании Чэн Цзяньфэн, поезд способен работать в нормальном режиме при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию. В ходе разработки поезда его технические характеристики удалось приспособить под такие экстремальные условия, как морозы, сильные ветра, крайняя жара, большая высота над уровнем моря, а также разрушающее воздействие ультрафиолетового излучения.
Поезд, как предполагается, будет сдан в эксплуатацию в конце этого года на железной дороге Ланьчжоу – Синьцзян.