Выдвинулись 27 человек Статьи 916

В минувшее воскресенье состоялось заседание ЦИК РК по вопросу регистрации Назарбаева Нурсултана­ Абишевича в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан.



В Центральную избирательную комиссию в соответствии с пунктом 5 статьи 59 Конституцион­ного закона "О выборах в Республике Казахстан" были представлены: выписка из протокола XVI съезда "Нур Отан", на котором было принято решение о выдвижении в качестве кандидата в Президенты РК от общественного объединения "Партия "Нур Отан" Назарбаева Нурсултана Абишевича с приложением копии документа о регистрации данного общественного объединения в Министерстве юстиции республики; заявление Нурсултана Назарбаева о согласии баллотироваться кандидатом в Президенты РК; биографические данные; протоколы территориальных избирательных комиссий о результатах проверки соб­ранных подписей граждан в поддержку Нурсултана Назарбаева; справки налогового органа о сдаче кандидатом и его супругой деклараций о доходах и об имуществе; документ, удостоверяющий внесение кандидатом избирательного взноса.



Согласно пункту 2 статьи 56 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан", кандидат в Президенты должен быть поддержан не менее чем одним процентом от общего числа избирателей, в равной мере представляющих не менее двух третей областей, город республиканского значения и столицу республики. В поддержку кандидатуры Нурсултана Назарбаева было собрано 560 523 достоверных подписи избирателей, представляющих все 16 регионов страны.



Рассмотрев представленные документы, Центральная избирательная комиссия установила, что они соответствуют предъявляемым Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" требованиям, и приняла постановление о регистрации Нурсултана Назарбаева в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан.



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Вчера в ЦИК состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения Жарылқапа Қалыбай государственным языком. По результатам состоявшегося экзамена лингвистическая комиссия открытым голосованием единогласно приняла решение о том, что кандидат в Президенты РК Қалыбай Жарылқап Сейдләұлы свободно владеет государственным языком.



Объявляя итоговое решение, председатель лингвистической комиссии Мырзатай Жолдасбеков отметил: "Кандидат написал письменную работу без ошибок, полностью раскрыв тему "Уроки огненных лет", изложил свои мысли на хорошем литературном уровне. Во втором задании претендент продемонстрировал выразительное чтение отрывка из произведения Бауыржана Момышұлы. По третьему заданию кандидат показал умение свободно, с соблюдением всех правил и норм казахского языка, грамотно стилистически и логически выстраивать свою речь. Тема его 15-минутного выступления – "Культурное наследие народа – бесценный клад".



Решение оформлено протоколом лингвистической комиссии от 16 марта 2015 года № 16. На заседании присутствовала член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Ляззат Сулеймен.



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Вчера состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором было принято постановление об установлении соответствия кандидата в Президенты РК Қалыбай Жарылқапа Сейдләұлы предъявляемым Конституцией и Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" требованиям и выдаче ему подписных листов для сбора подписей в поддержку его кандидатуры.



Кроме того, Центризбиркомом принято решение об отказе в регистрации в качестве кандидата в Президенты РК Мукаш Серику Таскараулы в связи с его несоответствием требованиям, предъявляемым к кандидатам в Президенты РК Конституцией и Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан".



В частности, по результатам проведенной в отношении указанного претендента проверки Центральная избирательная комиссия установила, что в соответствии с заключением лингвистической комиссии № 15 от 15 марта 2015 года Мукаш Серик Таскараулы свободно не владеет государственным языком.



Помимо этого члены Центризбиркома утвердили инструкцию по опломбированию или опечатыванию урн для голосования. Данный документ детализирует процедуру опломбирования или опечатывания урн, которая производится участковой избирательной комиссией за тридцать минут до начала голосования.



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В минувшее воскресенье в Центральной избирательной комиссии прошло заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком кандидатом в Президенты РК Сериком Мукаш.



По результатам экзамена лингвистическая комиссия открытым голосованием единогласно приняла решение о том, что Мукаш Серик Таскараулы не владеет свободно государственным языком.



Председатель лингвистической комиссии Мырзатай Жолдасбеков рассказал о ходе экзамена следующее: "Отведенного на письменную работу одного часа претенденту не хватило, он запросил дополнительное время. Тем не менее тему "Ассамблея народа – достижение Казахстана" совершенно не раскрыл. В сочинении было сделано 11 орфографических, 15 пунктуационных и 9 стилистических ошибок.



Во время чтения "Слова 43" из произведения Абая "Слова назидания" кандидатом продемонстрировано незнание орфоэпических норм казахского языка и отсутствие навыков выразительного чтения.



В публичной речи на выбранную кандидатом тему "История и духовное наследие казахского народа", вместо установленных комиссией 15 минут, выступал 9 минут, показав неумение выражать свои мысли литературным языком. Выбранную тему кандидат понял неправильно и, соответственно, не смог ее раскрыть".



На заседании присутствовала член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Ляззат Сулеймен.



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В минувшую субботу в Центральной избирательной комиссии состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком кандидата в Президенты РК Абильгазы Кусаинова.



По результатам состоявшегося экзамена лингвистическая комиссия открытым голосованием единогласно приняла решение о том, что Кусаинов Абильгазы Калиакпарович свободно владеет государственным языком.



Председатель лингвистической комиссии Мырзатай Жолдасбеков, объявляя принятое решение, отметил: «Сегодня процедуру установления уровня владения государственным языком прошел кандидат в Президенты Абильгазы Кусаинов. Кандидат выполнил три задания. Написал сочинение на тему "Судьба страны и земли", показав при этом высокий общеобразовательный уровень, изложив свое видение решения экологических проблем. Количество допущенных ошибок – 6. По второму заданию – выразительно прочел отрывок из прозы Мухтара Ауэзова.



По третьему заданию претендент подготовил 15-минутное выступление на тему "Единство – залог процветания", продемонстрировав умение свободно доносить свои мысли и хороший уровень владения литературным языком, всесторонне раскрыл тему, затронув широкий круг общественно-политических проблем, дал исчерпывающие ответы на вопросы членов комиссии».



Решение оформлено протоколом лингвистической комиссии от 14 марта 2015 года № 14.



На заседании присутствовала член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Л. Сулеймен.



В тот же день на заседании ЦИК было принято постановление об установлении соответствия кандидата в Президенты РК Кусаинова Абельгази Калиакпаровича предъявляемым Конституцией и Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" требованиям и выдаче ему подписных листов для сбора подписей в поддержку его кандидатуры.



Сбор подписей в поддержку кандидата в Президенты организуется доверенными лицами. Количество и численность групп по сбору подписей не ограничивается.



Заполненные подписные листы в поддержку кандидата в Президенты сдаются в территориальные избирательные комиссии, которые в пятидневный срок осуществляют проверку достоверности подписей с привлечением работников паспортных служб, оформляют соответствующий протокол и направляют его в Центральную избирательную комиссию.



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Также ЦИК сообщил, что 15 марта 2015 года завершилось выдвижение кандидатов в Президенты Республики Казахстан. Всего свои кандидатуры выдвинули 27 человек.