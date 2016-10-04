Выдвинут 101 кандидат Статьи 617 Лилия СЫЗДЫКОВА

По данным Центральной избирательной комиссии, в числе кандидатов – 83 мужчины и 18 женщин. Средний возраст – 41 год. Среди выдвинутых кандидатов представители 6 национальностей. Большинство претендентов – 84 человека – имеют высшее образование, еще 12 – среднее специальное и 5% – среднее. Что касается трудовой деятельности, по сведениям ЦИК, 43,6% из них работают в государственных учреждениях, организациях и на предприятиях; 41,6% – в коммерческих структурах; 12,8% – работники политических партий и НПО, другие группы занятости представляют 2% выдвиженцев.



Из представивших свои кандидатуры претендентов по состоянию на 1 октября избирательными комиссиями уже зарегистрированы 87 человек. Сегодня, 4 октября, процедура регистрации завершится в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях, а 5 октября – в Алматинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях. После зарегистрированные кандидаты приступят к предвыборной агитации, которая продлится до 24 часов 28 октября.



С 15 октября на участковых избирательных комиссиях будут вывешены списки избирателей, где с ними можно будет беспрепятственно ознакомиться, проверить внесенные сведения и в случае обнаружения в них неточностей своевременно скорректировать данные.



Сами выборы депутатов мас­лихатов вместо выбывших пройдут 30 октября 2016 года в 30 избирательных округах республики.

