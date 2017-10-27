​Выдворить нельзя оставить

Как отмечают в миграционной полиции области, они вынуждены возбудить уголовные дела в отношении троих граждан соседних республик. Те не исполнили решение суда о выдворении за пределы Казахстана. По факту нарушителям запрещено пересекать границу страны в течение 5 лет. Причиной всему – нарушение требований миграционного законодательства РК.

Строительный бум в текущем году обострил проблему трудовых мигрантов, ведь именно эта категория чаще других нарушает миграционное законодательство. Как отмечают полицейские, чаще всего на заработки едут граждане узбекистана и таджикистана. Только за 2 дня в октябре в Костанае нашли более 500 нарушителей. Это миграционная полиция провела рейды по местам проживания и работы мигрантов. Самые распрост­раненные ошибки: просроченная регистрация, а также проживание не по месту регистрации.

При этом в административном суде Костанайской области отмечают, что число дел, возбужденных по фактам нарушения миграционного законодательства, в нынешнем году выросло почти на треть. Всего таких было рассмотрено 449. На 84 дела больше, чем в прошлом году. При этом председатель специализированного суда Костаная Игорь Дудин отмечает, что не понимает причин, которые побуждают людей нарушать закон. Расходы, сопутствующие регистрации, особенно для трудовых мигрантов, небольшие: медосмотр и фотография. Сама процедура регистрации бесплатная.

– В случае, если гражданин другой страны повторно попадается на нарушении законодательства, мы обязаны вынести решение о выдворении его за пределы Казахстана, – говорит Игорь Дудин. – Повторность иностранному гражданину не так сложно заработать. Раз ошибся со сроками – составили протокол. Пов-торно нарушил – уже выдворение. И тут у граждан соседних государств возникает сложность: в Костанае у них остаются семьи, дети, жилье, родственники. И если его выдворили, то 5 лет в страну не вернется.

Из тех 500 нарушителей, что выявили в ходе осенних рейдов сотрудники миграционной полиции, половина получила сокращение сроков пребывания. Еще 18 были выдворены из страны. В отношении троих возбуждены уголовные дела – они не выехали добровольно.

Судьи по-человечески сочувствуют, но отмечают, что миграционное законодательство ужесточено и прекратить дело невозможно, как это было ранее. С другой стороны, полицейские отмечают, что эти требования дисциплинируют, хоть и служат плохую службу наиболее забывчивым гостям страны.