Выехали в буран на покос и заблудились сельчане в Жамбылской области

Заблудившихся в степи мужчин спасли в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

15 ноября в Департамент по ЧС Жамбылской области поступило сообщение о троих жителях села Шынбулак Жуалынского района, которые в 18:05 выехали на тракторе косить сафлор в предгорной местности в 15 км от села. Из-за нулевой видимости они потеряли дорогу и остались в пути.

На поиски на вездеходе «ТРЕКОЛ» выехали четверо пожарных-спасателей, участковый полиции и местный житель.

С наступлением темноты и из-за поднявшегося бурана поиски пришлось отложить на следующее утро. 16 ноября в 10:35 часов в 40 километрах от села Шынбулак потерявшихся сельчан нашли. В медицинской помощи они не нуждались.

Спасатели напомнили о необходимости следить за прогнозом погоды и пользоваться приложением Darmen.