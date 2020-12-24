Выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом запретили в Алматы

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Вызывать на дом Деда Мороза и Снегурочку запретили алматинцам. Это следует из нового постановления, которое подписал главный санитарный врач города, передает Kazpravda.kz.   

Так, в городе сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей (более 10 чел.) в помещениях и на открытом воздухе.

"С 25 декабря по 5 января – запретить проведение новогодних мероприятий во всех организациях и учреждениях, а также работу агентств по вызову на дом аниматоров (Дед мороз, Снегурочка и другие)", – говорится в постановлении. 

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.

