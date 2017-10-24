Выезд пьяных сотрудников скорой помощи прокомментировали в Минздраве
Жания Уранкаева
В отношении сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов жителя Астаны в нетрезвом состоянии, приняты меры дисциплинарного характера. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникации заявила директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Лаура Ахметниязова, сообщает корреcпондент Kazpravda.kz.
По словам спикера, по окончании служебного расследования руководство станции скорой помощи Астаны будет также привлечено к ответсвенности.
"Мы знаем об этом факте. Это было грубое нарушение всех правил, которые регламентируют оказание медицинской помощи. Были приняты меры дисциплинарного характера в отношении самих сотрудников", – сообщила Ахметниязова.
При этом директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК отметила, что уволенные грубо нарушили не только все регламенты, но и не соблюдали элементарные правила этики.
Ранее в Сети появилась запись, на которой из машины скорой помощи выходит молодой мужчина-фельдшер и неуверенно держится на ногах. Пользователи Интернета предположили, что медицинский работник мог быть в нетрезвом состоянии.