​Выездное заседание МВК

В ходе состоявшегося затем выездного заседания Межведомственной комиссии вице-премьер отметил стабилизацию эпидемиологической обстановки в Шымкенте, достигнутую благодаря высоким темпам охвата вакцинации по республике.

Вместе с тем Ералы Тугжанов поставил перед акиматом задачу по достижению всех целевых индикаторов, предусмотренных Государственной программой здравоохранения. Также в связи с началом учебного года в традиционном формате руководству города поручено усилить работу по соблюдению санитарных норм в школах.

Встречаясь с коллективами городских медицинских учреж­дений, заместитель Премьер-министра подчеркнул, что благодаря финансовой поддержке государства медицинские учреж­дения оснащены современным оборудованием для оказания гражданам качественной медицинской помощи.

В ходе посещения частной школы «Низамхан» Ералы Тугжанов положительно оценил работу по развитию сети частных школ в Шымкенте и поручил ее продолжить.

Как известно, в своем нынешнем Послании Президент РК поручил обеспечить в стране биологическую безопасность и насытить рынок отечественными лекарственными препаратами. Поэтому в ходе посещения членами правительственной делегации компаний «Химфарм» и KazMedPribor руководителям госорганов были даны конкретные поручения по оказанию поддержки отечественным производителям.

В завершение визита Ералы Тугжанов также дал ряд конкретных поручений руководству Шымкента, сообщила пресс-служба главы Правительства.