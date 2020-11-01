Выезжать из ВКО без ПЦР-справки будет запрещено со 2 ноября

Общество
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Из Восточно-Казахстанской области будет запрещен выезд без ПЦР-справки на COVID-19 с отрицательным результатом. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает Kazpravda.kz.  

"Со 2 ноября текущего года пассажиры из ВКО, направляющиеся в другие регионы Казахстана на воздушном или железнодорожном транспорте, должны иметь справку ПЦР-анализа с отрицательным результатом на COVID-19. Срок действия ПЦР-справки – не более 3 суток с момента получения результатов", – сообщил Байгабулов.

Он отметил, что данное требование не распространяется только на детей в возрасте до 5 лет.

"Посадка пассажиров на борт самолета или в вагон поезда из пункта отбытия (ВКО) в другие области будет осуществляется при наличии справки ПЦР-анализа с отрицательным результатом. При прилете воздушного судна из Усть-Каменогорска или Семея в аэропорт прибытия в других регионах Казахстана будет проводиться проверка справок ПЦР-анализа. Аналогичная проверка будет проводиться при железнодорожном сообщении", – подчеркнул Байгабулов.

Он добавил, что в случае выявления пассажиров без справок ПЦР-анализа перевозчикам будет грозить штраф в размере 1600 МРП (более 4 млн тенге).

Популярное

Все
Свет надежды
Университет как фактор развития регионов
Импульс для развития фермерства
Спектакли на террасе
Бронзовые награды саблистов
У сборной будет новый тренер
Две медали из Шаосиня
Степь, ставшая домом
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Под трели флейты и зум роботов
Здесь поддержат и помогут
В условиях, максимально приближенных к реальным
Рекорд Месси и дерзость молодых королей
В Алматы разыграли Кубок легенд
Отметили заслуги
Газотранспортную систему готовят к зимним нагрузкам
Достойный результат
Криминалист с талантом иллюстратора
Без серых схем и цепочек посредников
От декларации прав – к юридической ответственности государства
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Президент провел встречу с главным исполнительным директором американской компании Air Products
Вице-премьер: Современное животноводство требует новых подходов
Систему водоснабжения за счет возвращенных активов запустили в Кызылординской области
Дожди с грозами и аномальная жара надвигаются на Казахстан
Дожди по расписанию
Самый действенный метод воспитания
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Новый вид бактерий открыл казахстанский ученый
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

Здесь поддержат и помогут
В Алматы спасатели помогли спуститься подросткам с гор
В Казахстане за четыре месяца родились почти 2 тысячи двоен…
Новую спасательную станцию 112 открыли на побережье Балхаша

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]