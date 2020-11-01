Выезжать из ВКО без ПЦР-справки будет запрещено со 2 ноября

Из Восточно-Казахстанской области будет запрещен выезд без ПЦР-справки на COVID-19 с отрицательным результатом. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает Kazpravda.kz.
"Со 2 ноября текущего года пассажиры из ВКО, направляющиеся в другие регионы Казахстана на воздушном или железнодорожном транспорте, должны иметь справку ПЦР-анализа с отрицательным результатом на COVID-19. Срок действия ПЦР-справки – не более 3 суток с момента получения результатов", – сообщил Байгабулов.
Он отметил, что данное требование не распространяется только на детей в возрасте до 5 лет.
"Посадка пассажиров на борт самолета или в вагон поезда из пункта отбытия (ВКО) в другие области будет осуществляется при наличии справки ПЦР-анализа с отрицательным результатом. При прилете воздушного судна из Усть-Каменогорска или Семея в аэропорт прибытия в других регионах Казахстана будет проводиться проверка справок ПЦР-анализа. Аналогичная проверка будет проводиться при железнодорожном сообщении", – подчеркнул Байгабулов.
Он добавил, что в случае выявления пассажиров без справок ПЦР-анализа перевозчикам будет грозить штраф в размере 1600 МРП (более 4 млн тенге).
"Со 2 ноября текущего года пассажиры из ВКО, направляющиеся в другие регионы Казахстана на воздушном или железнодорожном транспорте, должны иметь справку ПЦР-анализа с отрицательным результатом на COVID-19. Срок действия ПЦР-справки – не более 3 суток с момента получения результатов", – сообщил Байгабулов.
Он отметил, что данное требование не распространяется только на детей в возрасте до 5 лет.
"Посадка пассажиров на борт самолета или в вагон поезда из пункта отбытия (ВКО) в другие области будет осуществляется при наличии справки ПЦР-анализа с отрицательным результатом. При прилете воздушного судна из Усть-Каменогорска или Семея в аэропорт прибытия в других регионах Казахстана будет проводиться проверка справок ПЦР-анализа. Аналогичная проверка будет проводиться при железнодорожном сообщении", – подчеркнул Байгабулов.
Он добавил, что в случае выявления пассажиров без справок ПЦР-анализа перевозчикам будет грозить штраф в размере 1600 МРП (более 4 млн тенге).