Выгода заботы требует Статьи 1075 Карлыгаш ИМАНБАЕВА

Напомним, в Казахстане закон о вопросах легализации имущества вступил в силу в сентябре 2014 года. Между тем сама динамика легализационного процесса в республике потребовала активизации. В связи с этим Президент Нурсултан

Назарбаев распорядился пересмотреть условия легализации имущества, предоставив дополнительные гарантии субъектам легализации. Соответствующий Закон РК подписан 13 нояб­ря 2015 года и введен в дейст­вие уже в декабре.

Документом предписано кардинальное упрощение процедуры легализации денег, теперь средства можно узаконить двумя способами.

Во-первых, показать их через банковские счета и использовать на любые свои нужды. Например, вложить в бизнес, купить недвижимость и так далее, наконец, просто снять со счета. Особо заметим, что все это будет производиться без уплаты сбора в 10%.

Во-вторых, можно легализовать деньги, находящиеся за рубежом или в наличном обороте, в заявительной форме, не показывая их на банковских счетах. Но при этом 10% сбора в бюджет уплачивается.



И в том, и в другом случае субъект легализации подает соответствующую декларацию в органы государственных доходов.

Между тем в ряде стран легализационные сборы достигают половины, или 70%, от суммы легализуемого. И даже при самых либеральных условиях амнистии капитала ставки налога на легализацию – не менее 3–5%.

Казахстан же, совершая столь беспрецедентный шаг к упрощению легализации, рассчитывает, что легализованный капитал вольется в экономическую систему страны, а субъекты легализации без опаски выступят инвесторами как через покупку объектов госсобственности, так и через участие в ряде проектов, реализуемых в рамках программ ФИИР и «Нұрлы жол».



Напомним, что Глава государства не раз подчеркивал: нынешняя легализация – последняя возможность возврата в легальный оборот денег и их владельцев. А потому ею надо воспользоваться сейчас, еще до начала всеобщего декларирования доходов и расходов.

Также принятыми в закон поправками с декабря 2015 года существенно упрощены процедуры легализации имущества.

Теперь для узаконивания имущества, находящегося на территории Казахстана и оформленного должным образом, достаточно сдать в органы государственных доходов соответствующую декларацию и сопутствующие документы. То же самое касается легализации имущества, находящегося за рубежом. Практически для лиц, легализующих имущество за рубежом, упразднено промежуточное звено – комиссии при органах государственных доходов.

Порядок отныне таков: в комиссию при акиматах на местах субъект легализации будет обращаться только в отношении легализации недвижимого имущества, находящегося на территории Казахстана и не оформ­ленного ранее должным образом.



Относительно сроков легализации. Как указано в нормативно-правовом акте, для синхронизации завершения акции по легализации и начала процесса всеобщего декларирования срок амнис­тии продлен до 31 декабря 2016 года. То есть легализацию следует завершить к тому времени, когда все казахстанцы поэтапно нач­нут подавать декларации о доходах в государственные органы.

Отметим, что субъектам легализации предоставлены дополнительные гарантии. Любые сведения, связанные с легализацией имущества, являются налоговой и банковской тайной. Как следствие, никто не имеет права распрост­ранять сведения о субъектах легализации и узакониваемых объектах или средствах в частности, ни работники комиссий по легализации при акиматах, ни сотрудники органов государственных доходов, ни работники банков второго уровня и отделений Казпочты. Поскольку законом предусмотрена уголовная ответственность за распрост­ранение такой информации.



К тому же закон защищает каждого из легализующих капитал от неправомерных действий со стороны правоохранительных и других государственных органов. Запрещено заводить уголовные дела или использовать в качестве доказательств по нему сам факт легализации имущества и денег. Также легализованное имущество не может быть конфисковано. В Министерстве финансов подчеркивают, что действующим с декабря законом «сняты все ограничения, сдерживавшие процесс легализации».

В том же ведомстве отметили, что продление сроков легализации дает шанс всем потенциальным субъектам легализовать свое имущество перед всеобщим декларированием. Кстати, есть льгота и во всеобщем декларировании для участников легализации. Легализованные деньги можно декларировать свободно, без банковского подтверждения.

Кстати, по данным Минфина, в 2015 году гражданами Республики Казахстан задекларировано наличие счетов в иностранных банках более чем 20 стран. Их львиная доля приходится на доллары США, фунты стерлингов и евро. Деньги размещены в банках Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии и Великобритании. Обмен информацией между названными и прочими странами, где могут находиться потенциально легализуемые средства, возможен с полным взаимным правом при помощи Страсбургской конвенции, ратифицированной Казахстаном в 2014 году.

