Выгодная сельхозярмарка пройдет в Нур-Султане в выходные
Выгодная сельхозярмарка пройдет в Нур-Султане в выходные, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.
Сообщается, что 14 и 15 марта в ТД "Аспан Базар", расположенном по улице Кошкарбаева, 37, состоится ярмарка с участием производителей сельскохозяйственной продукции из Павлодара, Экибастуза и Майского района, которые привезли более 40 тонн товаров (мясо, мясо-молочная и бакалейная продукция).
Предприятия, бренды которых известны не только в Казахстане, но и за его пределами, среди которых ТОО "Рубиком", ТОО "КЭММИ", АО "Сүт", ТОО "Крендель" и другие предложат жителям Нур-Султана расширенный ассортимент продуктов питания по приемлемым ценам. К примеру, картофель, лук и морковь по 85 тенге за килограмм, капуста – 100 тенге, говядина – 1800 тенге.
Ярмарка проходит еженедельно каждую субботу и воскресенье с марта до конца апреля.