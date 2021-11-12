Выгоднее заплатить штраф, чем вкладывать средства в безопасность – Ильин
Лаура Тусупбекова
Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в ходе правительственного часа в Сенате Парламента РК констатировал, что сегодня владельцам промышленных предприятий выгоднее оплатить штраф за нарушение техники безопасности, чем вкладывать средства, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как заявил Юрий Ильин, инспекторы на постоянной основе выявляют систематические нарушения требований безопасности, но суды не поддерживают предложения по приостановлению объектов, а лишь накладывают штрафы.
«Инспекторами на постоянной основе выявлялись систематические нарушения требований безопасности, связанные с ведением горных работ, предварительной дегазацией угольных пластов, отсутствием систем автоматического определения концентраций метана на некоторых участках и так далее. По результатам проверок в судебные органы направлялись исковые заявления на приостановление ведения горных работ на опасных участках угольных шахт. Однако на практике, по итогам рассмотрения исковых заявлений, судом решения о приостановлении опасных участков не поддерживаются и накладываются только административные штрафы», - сказал Юрий Ильин.
Между тем, отметил он, санкции и суммы налагаемых административных штрафов незначительны по отношению к проверяемым субъектам, что приводит к нивелированию ответственности за их нарушение.
«На практике сложилась тенденция, что экономичнее заплатить административный штраф, нежели вкладывать средства с целью устранения нарушений», - констатировал глава МЧС.