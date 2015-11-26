На очередном заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии были рассмотрены вопросы в сфере энергетики и инфраструктуры, интеграции и макро­экономики, экономики и финансовой политики, технического регулирования. В частности, одобрен проект Концепции формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов. Кроме того, поручено согласовать с уполномоченными органами стран ЕАЭС предложения армянской и белорусской сторон относительно механизмов ценообразования на общих рынках нефти и неф­тепродуктов и расширения возможности использования национальных валют.

Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Таир Мансуров отметил, что документ разработан в соответствии с Договором о ЕАЭС, согласно которому Высший Евразийский экономический совет должен утвердить до 1 января 2016 года концепцию, а до 1 января 2018 года – программу формирования общих рынков нефти и неф­тепродуктов союза. Мероприятия программы должны быть выполнены до 1 января 2024 года. Затем государства-члены заключат международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов союза, который в том числе будет содержать единые правила доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов, расположенным на территориях государств-членов. При этом стороны должны обес­печить вступление договора в силу не позднее 1 января 2025 года.

Проект концепции подготовлен на основе научно-исследовательской работы, проведенной Институтом экономических стратегий. По его оценке, суммарный эффект от создания общего рынка нефти и нефтепродуктов составит в течение пяти лет от 5 до 8 млрд долларов. В документе определены основные цели, задачи, принципы формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов союза, их функциональная структура, направления взаимодействия между субъектами и участниками, а также этапы формирования общих рынков.

Проект концепции прошел процедуру общественного обсуждения. Документ будет рассмотрен на заседании Совета ЕЭК во второй половине декабря.

Решением Коллегии ЕЭК также был изменен Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обес­печивается соблюдение требований союзного «Технического регламента на масложировую продукцию». Изменения вносятся и в Перечень стандартов, которые содержат правила и методы исследований (испытаний) и необходимы для применения этого техрегламента и осуществления оценки соответствия продукции.