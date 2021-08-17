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Выгодно аграриям
Лилия Мухитова

Так, было запланировано обу­чить азам предпринимательства более 30 тыс. безработных. До конца года еще далеко, а плановые цифры практически достигнуты.

Как рассказал на брифинге в СЦК первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков, всего за 2016–2020 годы по проекту «Бас­тау Бизнес» обучено свыше 151 тыс. безработных и самозанятых. Около 40 тыс. казахстанцев открыли свое дело. Из них 36% – за счет микрокредитов и 64% – за счет грантового финансирования в рамках программы «Еңбек».

Больше половины всех бизнес-инициатив составляют проекты в сфере сельского хозяйства, остальные – несельскохозяйственные виды бизнеса (услуги, торговля, производство). За 4 года слушателями курсов создано более 60 тыс. рабочих мест.

В 2020 году в связи с эпидемио­логической ситуацией проект в сжатые сроки был переформатирован в онлайн-формат и продолжает свою работу.

– «Атамекен» создает экосистему, которая позволяет нам обучать, финансировать и в последующем сопровождать проекты выпускников «Бастау Бизнес». В 14 областях республики и в Шымкенте с учас­тием региональных палат предпринимателей и местных исполнительных органов мы создаем микрофинансовые организации, которые будут непосредственно обеспечивать кредитами только наших выпускников. Данный проект реализуется в рамках «Дорожной карты занятости». На текущий год предусмотрено финансирование в объеме 22,5 миллиарда тенге. Будут охвачены более 5 тысяч слушателей проекта «Бастау Бизнес», – уточнил Нариман Абильшаиков.

Претендовать на подобную финансовую помощь могут молодежь категории NEET, многодетные и малообеспеченные семьи, трудоспособные инвалиды, кандасы. С 15 июля уже поступило более 600 заявок на общую сумму 3,5 млрд тенге, они будут рассмот­рены в течение 11 дней.

Что касается гарантий, то, отвечая на этот вопрос, заместитель директора департамента микрофинансирования и сопровождения проектов Ринат Кемешов сообщил:

– Мы принимаем в залог недвижимое и движимое имущество, которое зарегистрировано надлежащим образом и находится на территории республики. Это может быть жилой дом, кошара, также автомобиль и другие средства передвижения, технические средства, которые используются в сельском хозяйстве, но как дополнительное обеспечение. Основной залог – это недвижимое имущество: жилой дом и другие производственные помещения. Также принимаются гарантии банков второго уровня от юридических лиц, учредителем которых является государство, – объяснил эксперт.

Впрочем, ограничений для получателей как таковых нет. Предлагаемое финансирование – один из наиболее эффективных инструмен­тов для развития сельского хозяйства и малого предпринимательства в регионах, потому что банки второго уровня в данный сектор экономики не вкладываются в связи с высокими рисками.

По «Бастау Бизнес» средства выделяются под 6% годовых сроком до 5 лет, а для аграриев – до 7 лет. Имеется также льготный период по возврату основного долга и вознаграждения до одного года. Это особенно выгодно предпринимателям на селе, так как сельское хозяйство имеет определенную цикличность.

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