Выходной со вкусом

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Наталья ВАЛУЙСКАЯ
Согласно концепции, фестиваль явился замечательным поводом со вкусом провести время с семьей, наслаждаясь атмосферой пикника в самом центре города. И даже стремительно налетевший дождь не смог помешать празднику. В буквальном смысле Оду Еде «пропели» участники яркого события, организовав на фестивальном пространстве обширный гастрономический маркет «Сделано с любовью в Алматы» и мастер-классы шеф-поваров ресторанов «Открытая кухня «Вкусная Алма-Ата».
Гостям хотелось сказки и праздника. С разноцветными зонтиками они плавно перетекали от одной палатки к другой, пробовали текучее мороженое, шашлыки, булочки, фрэши и прочие вкусности. Общались за столиками, расспрашивали продавцов, покупали сувенирные маечки и леденцы. Малыши стайками носились между белыми воздушными шариками, парившими на травке в огромном количестве, ну просто радостная поляна детства. Чтоб шары не улетели, к ним прикрепили груз, а им так хотелось воспарить!
Среди активностей выделялись площадки для детей и для молодежи: «Алматинское детство», «Пикниковый спорт» и «Вкусное кино» – короткометражки о еде. Для детворы работали мастерские по изготовлению рыбных фигурок «Дракоша», закладок для книг и обмен книгами от портала ibookyou.kz, аквагрим и палаточный городок @Mamigaka. В спортивной зоне, организованной в партнерстве с дирекцией Универсиада Алматы-2017, установили столы для пинг-понга, батуты, груши и прочий спортивный инвентарь.
На главной сцене царили диджеи и шеф-повара, рассказывающие, как приготовить то или иное блюдо. К вечеру их сменили казахстанские группы при поддержке Hard Rock Café. Я с интересом обошла площадку вдоль и поперек. Вдоль центральной аллеи выстроились корнеры участников, среди которых рестораны, кафе, производители авторской продукции, пекарни. У одной из палаток было более чем оживленно, здесь продавали выпечку отечественного производства. Асия Абдуллаева – кондитер домашней пекарни Bulkin Bakery. И хотя она любитель, тортики у нее получаются отменные.
– Такие фестивали очень воодушевляют, – улыбается гость фестиваля студентка Зуля Абдрахманова. – Еда, конечно, не панацея от неприятностей, но что-то в этом есть. Когда на душе кошки скребут, съем что-то вкусное и сразу становится легче. У всех людей, по-моему, так. А когда радостно, хочется поделиться с друзьями сладеньким. Мы сегодня с подружками пришли, все успели посмотреть, распробовать, встретили однокурсников, потанцевали, весело провели время. Побольше бы таких праздников!

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