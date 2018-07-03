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​Выходят на арену силачи
Максут Иржанов

Турнир по национальной борьбе проводился уже в восьмой раз. В нем по традиции приняли участие по два представителя от 14 областей и трех городов республиканского значения (Астана, Алматы и Шымкент), которые стали победителями и серебряными призерами в отборочных соревнованиях. Путевки также получили победитель и призер чемпионата РК по қазақ куресi среди военнослужащих «Аскер Барысы», а также победитель прошлого года Еламан Ергалиев. Всего в финале приняли участие 37 палуанов.

С каждым годом «Қазақстан Барысы» становится все более популярным. По мнению трехкратного победителя турнира Бейбыта Ыстыбаева, уровень спортсменов растет, появляются молодые палуаны, которые составляют серьезную конкуренцию именитым борцам.

Большинство фаворитов без особых проблем прошли в ¼ финала. Здесь, пожалуй, самым интересным и захватывающим выдался поединок между Ерасылом Кажыбаевым и прошлогодним победителем турнира Еламаном Ергалиевым. Первому лишь на последних секундах удалось сравнять счет, перевести схватку на дополнительный поединок «белдесу», а далее выиграть.

В схватке за третье место Айбек Нугымаров (ВКО) за счет мастерства и более тяжелого веса (140 кг) не дал шансов «легковесу» Ерсултану Музаппарову (90 кг). Забегая вперед, отметим, что последнему, который представлял Туркестанскую область, один из меценатов турнира вручил ключи от автомобиля.

В финале опытный карагандинский палуан Ержан Шынкеев (125 кг) за счет грамотной тактики смог одолеть могучего Ерасыла Кажыбаева (151 кг) по очкам. Эта победа принесла ему не только титул самого сильного борца Казахстана, но и 25 млн тенге, золотой пояс и золотой же трофей «Тайтуяк».

Второе место Ерасыла Кажыбаева отмечено денежным призом в 5,5 млн тенге и серебряным поясом. Айбек Нугымаров за 3-е место получил 1,8 млн тенге и бронзовый пояс. Денежными призами также отмечены тренеры палуанов-призеров.

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