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Выходят на арену силачи
Максут Иржанов
Турнир по национальной борьбе проводился уже в восьмой раз. В нем по традиции приняли участие по два представителя от 14 областей и трех городов республиканского значения (Астана, Алматы и Шымкент), которые стали победителями и серебряными призерами в отборочных соревнованиях. Путевки также получили победитель и призер чемпионата РК по қазақ куресi среди военнослужащих «Аскер Барысы», а также победитель прошлого года Еламан Ергалиев. Всего в финале приняли участие 37 палуанов.