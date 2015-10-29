Выходят на арену силачи… Свежий выпуск 535 Марина МИХАЙЛОВА

фото Юрия БЕККЕРА

В «Цирке без границ» выходят на арену силачи – братья Казаковы. Они занесены в книгу рекордов России, стран СНГ и Балтии «Диво» за выполнение трюка «Мост Самсона».

– Мы побили рекорд легендарного русского атлета начала XX века Александра Засса, который выступал под псевдонимом Железный Самсон, – рассказали белорусские богатыри. – В положении так называе­мого каталептического моста, опираясь на стулья лишь головой и пятками, Железный Самсон удерживал на себе троих человек. Мы удерживаем четверых человек весом 281 килограмм, опираясь на шею и нижнюю часть голени. Этот трюк длится 8 секунд.

Братья-атлеты демонстрируют публике невероятную силу, забивая кулаками гвозди, скручивая руками и зубами железные прутья, поднимая тяжести. И все это – без гипноза, а только благодаря силе мышц. Арсенал их богатырских возможностей впечатляет. Так, они запросто тянут зубами микроавтобус и грузовик, удерживают одной рукой два мотоцикла, поднимают зубами табурет с сидящим на нем человеком, плетут «ожерелье» из гвоздей, скручивают в трубочку сковородку, разрывают автомобильный номер, перекидные календари, колоды карт...

Богдан и Дмитрий Казаковы принадлежат к тем немногим артистам, кто на арене возрождает цирковую атлетику с ее вековыми традициями.

– По образованию мы юрис­ты и несколько лет работали по специальности, – фактом своей биографии удивили они журналистов. – Атлетика была нашим любимым хобби, и в цирк пришли по зову души. Толчком послужил пример Владимира Турчинского. Увидев однажды, как он надувает и лопает грелку, решили, что и мы это сможем. Хоть и не с первого раза, но получилось. Потом стали пробовать сгибать гвозди и прочие стальные предметы. Создав мини-программу, уволились с работы и отправились демонстрировать свое искусство по оздоровительным лагерям и детским домам. Дети и взрослые приходили в полный восторг, и мы поняли, что наше место – на арене.

Цирковыми чудесами в «Цирке без границ» восхищают эквилибристы, гимнасты, жонглеры… В их числе одна из самых юных артисток Алматинского цирка – 15-летняя Анна Демидова. В 2013 году она выиграла «золото» VI Международного фестиваля циркового искусства «Эхо Азии». Хрупкая «гуттаперчевая» девочка с легкостью исполняет невероятной сложности трюки, которые мало кто в мире может повторить. Золотая награда вдохновила эквилибристку на новую мечту – блистательно выступить на самом престижном цирковом фестивале в Монте-Карло.

И конечно, выступают четвероногие артисты. В этом шоу танцуют, делают акробатичес­кие прыжки и кувырки, крутят обручи медведи, волк, козы и собаки. Смешат почтенную пуб­лику забавные и веселые клоуны – «Пан Жоржик и Гаврош». Этот очень комичный и горячо любимый минской публикой дуэт 10 лет назад образовали супруги Юрий Тарасенок и Наталья Суворова. Оба – артисты Минского цирка. Пан Жоржик, он же Юрий, – мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, выступал соло-клоуном. Наталья, она же Гаврош, работала артисткой оригинального жанра.

– Дуэт сложился в один миг, образы нашлись сразу и больше не изменялись, – утверждают мастера смеха.

Выступления Жоржика и Гавроша – это сплошной экспромт и импровизация, а самые любимые номера – с участием зрителей. Раньше они смешили публику с удавами и обезьянками, теперь только с собачками. Многих из них находят на улице и берут из приютов.

– На клоуна нельзя выучиться – клоуном надо родиться, – убежден Тарасенок. – А смех – великая сила, почти как любовь. Как только выходишь на манеж, отступают и болезни, и плохое настроение. И ты, и зритель погружаетесь в настоящее чудо под названием цирк…