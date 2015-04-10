Выигрывают геологи

Раушан ШУЛЕМБАЕВА
С приветственной речью к ребятам обратились председатель Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК Базарбай Нурабаев и ректор КазНТУ академик Жексенбек Адилов. Они подчеркнули, что профессия геолога остается востребованной и важной. А это значит, что на юное поколение возлагается задача – достойно продолжить славные традиции выдающегося геолога, основателя геологической школы и Академии наук Казахстана, с чьим именем связана одна из ярких страниц в истории геологического изучения и раскрытия богатств недр Казахстана, – Каныша Имантаевича Сатпаева.
Ученый совет университета принял решение наградить победителя олимпиады стипендией ректора КазНТУ. Обладателем гран-при стал ученик 11-го класса школы № 127 Ауэзовского района Алматы Владислав Станч, и проректор Ержан Кульдеев торжественно вручил ему сертификат на стипендию. Все победители и призеры удостоились дипломов, грамот и ценных подарков.

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