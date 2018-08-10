Выкидывать – ни-ни!

Действовать, а не ждать решил один аксакал из Алматинской области. Почтенный старец в одиночку проложил 3 км арыка, 2 га общественной земли превратил в цветущий сад. И теперь вместо заброшенного пустыря в ауле плодоносят 450 фруктовых деревьев и дарят прохладу 1 000 карагачей. Активный пенсионер ухаживает за садом весной и летом, осенью собирает неплохой урожай, а зимой продает.

Хороший пример Сагидоллы Шалшыкбаева, так зовут неленивого старика, можно перенять всем. В самом деле, зачем ждать милостей или решения проблем от местных властей. Можно самим разруливать и разгребать накопившиеся завалы проблем. Что мешает нормально жить? Отсутствие общественного транспорта, проб­лемы с освещением улиц? Все решаемо...