Выкручивали руки? В ДП прокомментировали инцидент с пожилым темиртаусцем и полицейскими

В Департаменте полиции Карагандинской области отреагировали на видео в социальных сетях с якобы задержанием патрульными полицейскими пожилого мужчины в городе Темиртау, сообщает Kazpravda.kz.

Видео появилось в одном из региональных пабликов. Поведение на нем стражей порядка, которые пытаются усадить пожилого мужчину в патрульную машину, возмутило казахстанцев.

«Точная причина не известна, почему его задержали, ну явно они не имеют право себя вести в такой грубой форме!» – утверждается в описании к ролику.

Между тем в Департаменте полиции Карагандинской области, изучив видео, рассказали предысторию.

Факт произошел 26 августа около 19:30 часов в районе дома № 30 по улице Амангельды города Темиртау.

«Мужчина, переходя дорогу в неустановленном месте, создал аварийную ситуацию. Увидев экипаж патрульной полиции, скрылся с места происшествия. Мужчина был остановлен в соседнем дворе. В ходе установления личности нарушитель, отказываясь назвать свои анкетные данные, умышленно создал конфликтную ситуацию, призывая публику», – прокомментировали пост в ведомстве.

Здесь начали проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка.

«В случаях неэтичного поведения, бездействия со стороны сотрудников полиции просим обращаться в управление собственной безопасности ДП области», – призвали в департаменте.