Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК опровергла информацию о том, что в Алматы выкупили в аптеках весь инсулин для отправки в Россию, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Недавно была информация о том, что в Алматы выкупили инсулин в аптеках и отправили его в Россию. Не возникнет ли у нас дефицит лекарственных средств?" – задал вопрос журналист.

Ажар Гиният ответила, что Министерством здравоохранения принимаются меры по обеспечению лекарственными препаратами населения. На сегодняшний день необходимый запас имеется. По поводу инсулина ведомство уже давало опровержение.

"Инсулин – это такой препарат, которым обеспечивают в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 10 видов инсулина мы закупили, 40 процентов запаса у нас есть на сегодняшний день. Все больные инсулином обеспечены. Когда вчера информация в Сети появилась, мы даже позвонили в диабетическую ассоциацию, это пациентская организация, которая имеет связь со всеми пациентами, чтобы узнать, в чем проблема именно в Алматы. Эта информация не подтвердилась", – рассказала министр.