Вылетающих в Казахстан пассажиров не пустят в самолет без ПЦР-справок. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает Kazpravda.kz
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"С 26 октября текущего года все пассажиры, в том числе граждане Казахстана, прибывающие международными авиарейсами в Казахстан, должны иметь справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения госграницы. Дети до 5 лет освобождаются от справок ПЦР-анализа", – написал Байгабулов в Facebook.
Он добавил, что справка о прохождении ПЦР-анализа действительна как на бумажном, так и электронном носителе (достаточно на смартфоне).
Кроме того, по словам Байгабулова, пассажиров без справок не пустят в самолет в точке посадки.