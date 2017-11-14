Вылов осетровых в Каспии может быть запрещен на 20-25 лет

Общество
На первой сессии межправительственной комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря, которая пройдет 21-23 ноября в Баку, будет поднят вопрос о заключении межправительственного соглашения о моратории и установлении запрета на вылов осетровых сроком на 20-25 лет. Об этом сообщил директор Научно-исследовательского института рыбного хозяйства минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Мехман Ахундов, передает Trend.az.
"Ввиду того, что осетровые созревают поздно и способны давать икру в среднем в 18 лет, это необходимая мера для их воспроизводства и увеличения численности", – сказал директор института.
Ахундов напомнил, что согласно принятому на прошедшем в сентябре 2014 года в Астрахани четвертом саммите глав прикаспийских государств протоколу, было поручено согласовать соглашение о повышении статуса Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря с межведомственной до межправительственной.
"В середине 2016 года к этому соглашению присоединились все прикаспийские государства. Первая сессия этой комиссии в статусе межправительственной пройдет в Баку", – сказал Ахундов.
Директор института отметил, что в целом начиная с 2011 года все прикаспийские страны применяют технический мораторий на промышленный вылов осетровых.
"Это означает, что хоть и не было подписано межгосударственное соглашение, страны между собой договорились применять мораторий на вылов этих рыб. Вылов в небольшом объеме допускается только в научных целях и для воспроизводства. Однако когда будет принято решение, этот мораторий будет осуществляться уже на другом – на межгосударственном уровне", – сказал Ахундов.
По его словам, несмотря на то, что на сессии будут обсуждаться в основном технические вопросы и вопрос введения моратория на вылов осетровых не стоит на повестке дня, этот вопрос может быть поднят на заседании.
"Ввиду того, что осетровые созревают поздно и способны давать икру в среднем в 18 лет, это необходимая мера для их воспроизводства и увеличения численности", – сказал директор института.
Ахундов напомнил, что согласно принятому на прошедшем в сентябре 2014 года в Астрахани четвертом саммите глав прикаспийских государств протоколу, было поручено согласовать соглашение о повышении статуса Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря с межведомственной до межправительственной.
"В середине 2016 года к этому соглашению присоединились все прикаспийские государства. Первая сессия этой комиссии в статусе межправительственной пройдет в Баку", – сказал Ахундов.
Директор института отметил, что в целом начиная с 2011 года все прикаспийские страны применяют технический мораторий на промышленный вылов осетровых.
"Это означает, что хоть и не было подписано межгосударственное соглашение, страны между собой договорились применять мораторий на вылов этих рыб. Вылов в небольшом объеме допускается только в научных целях и для воспроизводства. Однако когда будет принято решение, этот мораторий будет осуществляться уже на другом – на межгосударственном уровне", – сказал Ахундов.
По его словам, несмотря на то, что на сессии будут обсуждаться в основном технические вопросы и вопрос введения моратория на вылов осетровых не стоит на повестке дня, этот вопрос может быть поднят на заседании.