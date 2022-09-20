Вымогатель разбрасывал деньги, убегая от полиции в ВКО

Полицейские задержали мужчину, занимавшегося вымогательством, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Указанный факт выявили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с криминальной полицией Глубоковского ОП.

По словам 20-летнего потерпевшего, житель села Березовка, воспользовавшись своим физически превосходством, вымогал у него 500 000 тенге.

Полицейские в ходе операции с привлечением сотрудников спецподразделения ДП ВКО, после передачи полумиллиона тенге задержали подозреваемого, который при виде стражей правопорядка стал скрываться, по пути избавляясь от вещественных доказательств.

Злоумышленник дал признательные показания, у него были изъяты деньги, подтверждающие его противоправные действия.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Его действия квалифицируются по статье 194 части 1 УК РК (Вымогательство), предусматривающей уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет», - отметил заместитель начальника ДП ВКО Алмаз Тукенов.