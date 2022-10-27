Вымогатели угрожали расправой бизнесмену в Шымкенте

Преступная группа, промышлявшая вымогательством, задержана в городе Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Департамент полиции мегаполиса с заявлением о вымогательстве обратился частный предприниматель. Двое мужчин, угрожая ему расправой, забрали автомашину Toyota Camry-70.

Заявление зарегистрировали в ЕРДР по уголовной статье «Вымогательство».

Для раскрытия тяжкого преступления сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Шымкента провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

В результате в течение нескольких суток оперативники установили личности подозреваемых в вымогательстве. Оба жители города, один из которых ранее неоднократно судим. Сотрудники УБОП задержали его по месту жительства. А подельника взяли в одной из гостиниц.

У них изъяли 2 охотничьих ножа, пневматический пистолет с 16 патронами, автомат АК-47 с 21 патронами и кобуру от пистолета Макарова, авто Toyota Camry-70 и дорогой телефон.

Подозреваемые находятся под стражей. В отношении них проводится досудебное расследование.

Также стражам порядка удалось установить, что задержанные в начале октября завладели дорогим телефоном еще одного шымкентца, чье заявление зарегистрировали ранее в Енбекшинском РУП.

Оперативники проверяют причастность преступной группы к другим аналогичным преступлениям.