Вымогательством занимались двое полицейских в СКО

Вынесен приговор суда в отношении двух экс-полицейских, задержанных за мошенничество, в Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.
«Департамент полиции Северо-Казахстанской области возобновил практику проведения открытых судебных заседаний в режиме онлайн по прежнему месту службы сотрудников, совершивших коррупционные правонарушения. Эта мера является сильнейшим психологическим фактором и оказывает действенное влияние на дальнейшее поведение сотрудников и недопущение фактов коррупции.
12 октября приговор Петропавловского городского суда по уголовным делам в отношении двух бывших полицейских, признанных виновными в вымогательстве денег путем мошенничества, заслушан личным составом полиции региона в режиме онлайн. По инициативе руководства ДП СКО на видеосвязи с залом суда были рядовые инспекторы, их командиры, а также сотрудники управления собственной безопасности ДП СКО и представители Департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО», – сообщили в ведомстве.
Коррупционное преступление со стороны двух полицейских батальона патрульной полиции УП города Петропавловска было выявлено сотрудниками Управления собственной безопасности ДП области в апреле этого года. Бывшие патрульные задержаны за вымогательство денег путем мошенничества.
По подследственности расследование уголовного дела было направлено в Департамент Агентства по противодействию коррупции по СКО. 12 октября по приговору суда патрульным назначено наказание в виде штрафа в десятикратном размере от похищенной суммы или по 1,5 млн тенге штрафа каждому. Они пожизненно лишены права занимать должности в соответствующих органах.
Как подчеркнул начальник ДП СКО генерал-майор полиции Марат Тулебаев, помимо того, что двое этих сотрудников были уволены еще в июле, жесткие меры в виде наказания применены в отношении ряда их руководителей. Глава областной полиции напомнил о принципиально жесткой позиции по отношению ко всем проявлениям коррупции в рядах полиции. Органы внутренних дел являются правоохранительным органом, чья служба собственной безопасности активно выявляет правонарушения, в том числе коррупционные, и задерживает сотрудников внутри системы, тем самым «очищая» ее от коррупционеров и нарушителей.
За 9 месяцев в Северо-Казахстанской области 8 сотрудников полиции совершили коррупционные правонарушения.