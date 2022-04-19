Вымогавшего у предпринимателей деньги лидера ОПГ задержали в Павлодаре

В Павлодаре, возле одного из бассейнов по улице Ткачева, оперативными сотрудниками областного департамента полиции совместно с сотрудниками ДКНБ задержан лидер ОПГ, сообщает Kazpravda.kz.

"Оперативники установили, что 54-летний лидер ОПГ, действуя в группе лиц по предварительному сговору с 40-летним павлодарцем, завуалировав свои действия под реализацию предполагаемого права требования с Генерального директора одного из ТОО и его заместителя, путем психологического давления и угрозы применения насилия, требовали от последних передачи более 52 млн тенге в пользу третьих лиц", - рассказал начальник ДП области Василий Скляр.

Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование по статье 194 части 4 пункта 2 УК РК, добавил он.