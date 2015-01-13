Вымпел Победы передан Астане

659
Вадим МАХИН, Алматы
фото Юрия БЕККЕРА
В Казахстане продолжается патриотический марафон «Честь Победе», посвященный 70-летию Великой Отечественной войны и Году ветеранов в странах Содружества.
Марафон стартовал в Астане 30 декабря прошлого года по инициативе Президента страны, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Нурсултана Назарбаева. В рамках этой акции проводится эстафета «Вымпел Победы», которая символизирует преемственность поколений и верность памяти тех, кто боролся за Победу, свободу и мир. Уникальная эстафета побывала в различных частях Вооруженных сил РК, во всех региональных командованиях Сухопутных войск, в том числе в Астане, Караганде, Таразе, Актау, других городах республики. Завершающим городом акции стал Алматы.
Открывая митинг у Вечного огня Мемориала Славы, командующий Аэромобильными войсками Вооруженных сил генерал-майор Даулет Оспанов поблагодарил ветеранов за стойкость, мужество и героизм, которые они проявили в годы Великой Отечественной войны. Пройдя сквозь огонь, страдания и лишения, они добыли Победу, за которую пришлось заплатить высокую цену.
Первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Нур Отан» Кенжехан Матыжанов отметил, что, несмотря на преклонный возраст, фронтовики по-прежнему остаются в строю, активно участвуют в общественной жизни города, в военно-патриотическом воспитании молодежи. На их примере нынешнее поколение учится патриотизму, верности долгу. Благодаря их героическому подвигу, нынешнее поколение живет в мире и процветании.
– Для нас память о героях, отдавших все для Победы, священна, – подчеркнул К. Матыжанов. – Подвиг их навсегда останется великим примером для потомков. Он не оставляет равнодушными не только тех, кто пережил все тяготы и невзгоды военных лет, но и тех, кто сегодня укрепляет суверенитет страны, строит процветающий Казахстан.
Ветераны войны призвали воинов казахстанских Вооруженных сил крепить обороноспособность страны, хранить и приумножать боевые традиции. Они также выразили признательность Главе государства за отеческую заботу о старшем поколении.
В торжественной обстановке представителю Министерства обороны Казахстана был вручен Вымпел Победы, который в Астане будет передан на хранение в республиканскую школу «Жас Улан» им. Сагадата Нурмагамбетова. В ходе церемонии состоялось возложение цветов к Вечному огню, для ветеранов был организован праздничный концерт.

