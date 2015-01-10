Свежий выпуск Вымпел Победы продолжает путь Айгуль БИДАНОВА, Семей

На торжественном мероприятии в гарнизонном Доме офицеров, где собрались военнослужащие и ветераны, региональному командованию «Восток» от регионального командования «Астана» был вручен доставленный из Караганды переходящий Вымпел Победы.

Как отметил заместитель командующего войс­ками регионального командования «Восток» по воспитательной и социально-правовой работе полковник Азамат Мукатаев, акция символизирует преемственность поколений и верность памяти тех, кто боролся за свободу и мирное небо над головой. На их примере нынешнее и грядущие поколения будут учиться патриотизму, добру и справедливос­ти, верности долгу и своему Отечеству.

Ветеранам были вручены подарки, букеты цветов и приветственные адреса. С наставлениями к военнослужащим обратились ветеран Великой Отечественной войны Габдулгазиз Ахмеров и замес­титель председателя городского совета ветеранов Рашида Хасанова. Торжественное мероприятие продолжилось концертом творческого коллектива гарнизонного Дома офицеров и военного оркестра.

Затем Вымпел Победы продолжил свой путь – в Капшагайский гарнизон.



