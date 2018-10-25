Общество
Вынесен приговор учителю, поддержавшему убийц Дениса Тена
Школьного учителя математики и физики в селе Белес ЗКО Шерхана Байзенова, написавшего пост в поддержку убийц Дениса Тена, приговорили к четырем годам ограничения свободы. Осужденный обязан в течение этого времени отмечаться в службе пробации, сообщает Mgorod.kz.

Суд признал Байзенова виновным в совершении преступления по статье 174, часть 1 УК РК – "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".

Адвокат осужденного Роза Жумалиева отметила, что Шерхан Байзенов получил наказание, соизмеримое с тем, что он сделал.

При вынесении приговора суд учел тот факт, что учитель позже опубликовал видео с извинениями.

Процесс начался 11 октября. В суде Шерхан Байзенов признал вину и публично попросил прощения у казахстанцев за свой поступок.

В ходе прений государственный обвинитель просил суд приговорить учителя к трем годам лишения свободы.

25-летний Шерхан Байзенов в июле опубликовал в социальной сети фотографию Дениса Тена и сопроводил ее надписью, одобряющей поступок преступников, указав, что "китайцев следует убивать".

Пост вызвал широкий общественный резонанс. Казахстанцы призвали МВД РК привлечь к ответственности учителя за такие высказывания, после чего в отношении Шерхана Байзенова возбудили уголовное дело по статье 174, часть 1, УК РК — "Разжигание межнациональной розни". После скандала учителя временно отстранили от работы в школе.

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