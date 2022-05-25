Фото: ДЧС ВКО
Происшествия
Вынесен приговор виновнику пожара, уничтожившего 31 дом в Риддере

Восточно-Казахстанский областной суд сообщил о вынесении приговора жителю региона, по вине которого в Риддере сгорел 31 дом, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 25 мая, Риддерским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина К. 1986 года рождения. Согласно материалам дела, К., выехав с семьей на отдых, развел огонь, который стал быстро распространяться. Мужчина не смог самостоятельно потушить пламя и, испугавшись, уехал с места преступления", - проинформировали в суде.

По данным пресс-службы областного суда, в результате пожара уничтожен огнем 31 жилой дом, на 13 участках дома остались целы, но сгорели 37 хозяйственных построек, автомастерская, 6 автомобилей и другое имущество. Погибли два человека.

К. признали виновным по части 2 статьи 204 Уголовного кодекса (уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путём неосторожного обращения с огнём, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб) и части 2 статьи 104 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

"Суд, учитывая, наличие смягчающих обстоятельств, неосторожную форму вины, назначил подсудимому 2,5 года лишения свободы. Также судом рассмотрено 15 исков, по которым взыскан ущерб в общей сумме 125 378 367 тенге", - добавили в областном суде.

Напомним, 10 мая лесной пожар перекинулся на поселок Лесхоз (окрестности Риддера) Восточно-Казахстанской области, в городе была объявлена чрезвычайная ситуация. Площадь пожара составила 283 гектара, материальный ущерб — 252 472 463 тенге. В медучреждения с ожогами поступили двое пострадавших мужчин 1949 и 1980 годов рождения. Также на месте происшествия были обнаружены обгоревшие два трупа.

В тушении огня были задействованы около 500 человек из числа личного состава ДЧС, 70 единиц техники, 2 вертолета местных исполнительных органов, пожарных подразделений ДЧС и лесхоза Восточно-Казахстанской области. Вертолет Ми-8 Казавиалесохраны осуществил 5 сбросов в объеме 12 тонн воды.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить жильем пострадавших от пожара жителей ВКО.

Аким региона Даниал Ахметов заявил, что пострадавшим будет оказана всесторонняя поддержка, и заверил, что пострадавшие будут обеспечены жильем до конца августа.

В свою очередь сенаторы и мажилисмены перечислили однодневный заработок для помощи пострадавшим в Риддере.

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