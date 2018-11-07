​Вынеси сор из избы

А конкретнее – из мусорных пакетов, «заботливо» оставленных соседями на общей лестничной клетке. Знакомо? Думаю, каждому, кто живет в много­квартирных домах.

Почему-то некоторые граж­дане считают, что если домашняя мусорка, бачок или полный пакет пахнет плохо, то нет ничего зазорного в том, чтобы вынести все это дурно пахнущее «добро» за дверь. А что тут такого? Площадка общая, ставят же люди коляски и велосипеды, и мусор пусть постоит… попахнет.

Попахнет – это мягко сказано. Нехорошо, конечно, принюхиваться к чужим пакетам, но несвежую селедку или, простите, оприходованный подгузник учуять не составит труда. Даже через дверь.

Удобства не добавляют и вынесенные после начавшегося ремонта старые батареи, двери, даже унитазы. Мало того что они затрудняют проход, так обо все это дело можно с легкос­тью поцарапаться, удариться, испачкаться, особенно, если в подъезде или на площадке нет освещения.

И что же делать в таком ­случае? Можно, конечно, ­по-добрососедски не замечать и задыхаться от миазмов. Можно проучить, как советует большинство в соцсетях: не побрезговать и вывалить содержимое пакета соседям же, поленившимся донести до мусорки, под дверь. Но это крайний вариант, согласи­тесь, за такие «художества» ­не сложно и самому заработать себе статью.

Наверное, правильнее ­всего было бы поговорить с не­чистоплотными соседями. Вот не поверите: кто-то и правда думает, что объедки и остатки никоим образом ­не мешают соседскому быту, ­и запаха никакого, ведь в три пакета упаковано. А то, что ваша кошка упорно пытается вгрызться в целлофан под дурманом исходящего из него запаха, так это питомец невоспитанный. Правда, боль­шинство выставляющих пакеты ­отмахиваются от подобных разговоров словами «утром пойду на работу и вынесу». И то ли работу люди прогуливают, то ли с памятью или зрением у них что, но стоят пакеты по нес­колько дней...

Если же мирные (и не совсем) беседы и внушения не помогают, то стоит прибегнуть к законодательным мерам.

Да, на этот случай предус­мотрена статья в Кодексе об админист­ративных нарушениях, а именно все та же, самая популярная, 434-я «Мелкое хулиганство», где черным по белому: «Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо ­административный арест ­на срок до десяти суток». Кстати, зачастую выставление мусора прибывшие стражи порядка могут провести и по статье 505 КоАП «Нарушение правил благоустройства ­территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничто­жение и повреждение зеленых ­насаждений города и насе­ленных пунктов», сог­ласно ­кото­рой штраф потянет уже на ­20 МРП.

К слову сказать, привлечь к административной ответственности можно и тех, кто, даже уже вынеся пакеты на улицу, ленится дойти до мусорки и втихаря пытается впихнуть немаленькую ношу в дворовые урны. Если заметили, в последнее время эти самые урны, предназначенные исключительно для мелких отходов, сверху стали заваривать крест-накрест металлическими прутьями – в пику лентяям.

Не стоит забывать и о том, что выброс мусора уже непосредственно в мусорные контейнеры тоже должен проходить по правилам. Нарушение – это дотащить старый диван или оконные рамы до контейнеров и бросить рядышком. Крупногабаритный мусор подлежит самостоятельному вывозу, потому что компании, отвечающие за вывоз мусора из дворов, призваны обслуживать лишь строго очерченную «мусорную» территорию, а не собирать по всему двору ошметки старых обоев и поломанные стулья.

Так что если все попытки в прямом смысле достучаться до соседей с просьбой не пакостить там, где сами же и живут, терпят фиаско, не стесняйтесь бороться с нарушителями по закону. Может, хотя бы битье рублем научит некоторых горожан культуре.