​Вынеси сор из избы

Статьи
3474
Лев Бленкген

А конкретнее – из мусорных пакетов, «заботливо» оставленных соседями на общей лестничной клетке. Знакомо? Думаю, каждому, кто живет в много­квартирных домах.

Почему-то некоторые граж­дане считают, что если домашняя мусорка, бачок или полный пакет пахнет плохо, то нет ничего зазорного в том, чтобы вынести все это дурно пахнущее «добро» за дверь. А что тут такого? Площадка общая, ставят же люди коляски и велосипеды, и мусор пусть постоит… попахнет.

Попахнет – это мягко сказано. Нехорошо, конечно, принюхиваться к чужим пакетам, но несвежую селедку или, простите, оприходованный подгузник учуять не составит труда. Даже через дверь.

Удобства не добавляют и вынесенные после начавшегося ремонта старые батареи, двери, даже унитазы. Мало того что они затрудняют проход, так обо все это дело можно с легкос­тью поцарапаться, удариться, испачкаться, особенно, если в подъезде или на площадке нет освещения.

И что же делать в таком ­случае? Можно, конечно, ­по-добрососедски не замечать и задыхаться от миазмов. Можно проучить, как советует большинство в соцсетях: не побрезговать и вывалить содержимое пакета соседям же, поленившимся донести до мусорки, под дверь. Но это крайний вариант, согласи­тесь, за такие «художества» ­не сложно и самому заработать себе статью.

Наверное, правильнее ­всего было бы поговорить с не­чистоплотными соседями. Вот не поверите: кто-то и правда думает, что объедки и остатки никоим образом ­не мешают соседскому быту, ­и запаха никакого, ведь в три пакета упаковано. А то, что ваша кошка упорно пытается вгрызться в целлофан под дурманом исходящего из него запаха, так это питомец невоспитанный. Правда, боль­шинство выставляющих пакеты ­отмахиваются от подобных разговоров словами «утром пойду на работу и вынесу». И то ли работу люди прогуливают, то ли с памятью или зрением у них что, но стоят пакеты по нес­колько дней...

Если же мирные (и не совсем) беседы и внушения не помогают, то стоит прибегнуть к законодательным мерам.

Да, на этот случай предус­мотрена статья в Кодексе об админист­ративных нарушениях, а именно все та же, самая популярная, 434-я «Мелкое хулиганство», где черным по белому: «Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо ­административный арест ­на срок до десяти суток». Кстати, зачастую выставление мусора прибывшие стражи порядка могут провести и по статье 505 КоАП «Нарушение правил благоустройства ­территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничто­жение и повреждение зеленых ­насаждений города и насе­ленных пунктов», сог­ласно ­кото­рой штраф потянет уже на ­20 МРП.

К слову сказать, привлечь к административной ответственности можно и тех, кто, даже уже вынеся пакеты на улицу, ленится дойти до мусорки и втихаря пытается впихнуть немаленькую ношу в дворовые урны. Если заметили, в последнее время эти самые урны, предназначенные исключительно для мелких отходов, сверху стали заваривать крест-накрест металлическими прутьями – в пику лентяям.

Не стоит забывать и о том, что выброс мусора уже непосредственно в мусорные контейнеры тоже должен проходить по правилам. Нарушение – это дотащить старый диван или оконные рамы до контейнеров и бросить рядышком. Крупногабаритный мусор подлежит самостоятельному вывозу, потому что компании, отвечающие за вывоз мусора из дворов, призваны обслуживать лишь строго очерченную «мусорную» территорию, а не собирать по всему двору ошметки старых обоев и поломанные стулья.

Так что если все попытки в прямом смысле достучаться до соседей с просьбой не пакостить там, где сами же и живут, терпят фиаско, не стесняйтесь бороться с нарушителями по закону. Может, хотя бы битье рублем научит некоторых горожан культуре. 

Популярное

Все
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
Растут грейпфруты где? У нас – в Караганде!
РТРК «Казахстан» презентовала новинки телесезона
Счастливая история одной семьи
Не было бы счастья, да несчастье помогло
И вовсе не опасное соседство
Проложить путь к светлому, инклюзивному и безопасному будущему для всех поколений
Плохая мать?..
В Кызылорде прошла выставка-ярмарка «Kitap qala»
Необходимо устранить пробелы в законодательстве о банковской системе
О новых возможностях и мировой практике
О качестве здравоохранения и юридической помощи
Для разработки новых технологий
«Я выбираю спорт!»
Для модернизации торговой инфраструктуры можно воспользоваться господдержкой
«Актобе» завоевал Кубок Казахстана
Возраст счастью не помеха!
Распоряжение Главы государства
Цель меморандумов – помочь начинающим бизнесменам и ремесленникам
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Скрытые патрули появятся на дорогах Костанайской области
Малоизвестные факты о студенческих годах Каныша Сатпаева обнаружены в Томске
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Русская девушка с казахским менталитетом
Астанинское дежавю
На благо страны
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Токаев поручил срочно найти избивших в поезде солдата Нацгвардии
В Атырауской области не хватает более 180 медицинских работников
Аманжол Кошанов – легенда экономической науки
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономики Костанайской области
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Приучат ли тарифы к экономии?
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»

Читайте также

Смотр-конкурс на лучшего методиста
Праздник спорта для особенных детей
Ансамбль песни и танца Нацгвардии МВД РК поздравил пожилы…
Творцы лакокрасочной радуги

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]