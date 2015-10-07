Вынужденный и адекватный шаг

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Аслан ДЖАКУПОВ, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО
Прошло совсем немного времени, но уже сейчас ясно, что политика валютного таргетирования дает положительный эффект. Что особенно ощутимо в условиях нашей области. Приуралье граничит с пятью российскими губерниями. Поэтому дешевый рубль оказался совершенно невыгоден нашим товаропроизводителям и поставщикам. Российские товары начали активно вытеснять отечественную продукцию. Местный бизнес либо сокращал производство, либо работал на склад.
Сегодня ситуация выравнивается, то есть защитный барьер сработал. Поэтому предприниматели, участники внешнеэкономической деятельности восприняли решение Национального банка положительно, как возможность сохранить конкурентоспособность и, что немаловажно для любого региона, рабочие места. Наша страна уже преодолевала сложные периоды. И на сей раз антикризисные меры дают возможность бизнес-сообществу выстоять или найти новые точки приложения сил. К тому же по поручению Главы государства повсеместно созданы штабы, которые проводят постоянный мониторинг цен на товары первой необходимости и продовольствие, не допуская их необоснованного повышения.

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