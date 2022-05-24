Выпал из кабины и погиб под своими же колесами житель Акмолинской области

В Акмолинской области в отдел полиции Сандыктауского РОП поступило телефонное сообщение участкового инспектора полиции о гибели местного жителя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.

"Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что 48-летний работник сельхозпредприятия, находясь на пассажирском сидении автомобиля марки «Камаз», который двигался на расстоянии двух километров от села Мадениет, при неизвестных обстоятельствах выпал из кабины и попал под задние колеса этого же грузовика. От полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

За рулем большегруза в момент трагедии находился 25-летний местный житель, отметили в пресс-службе.

По данному факту следственный отдел Сандыктауского РОП начал досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК - "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств».

Назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в пресс-службе ДП Акмолинской области.