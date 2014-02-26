Выписки предоставят в офисах ЕНПФ

Об этом в ответ на запросы казахстанцев сообщила пресс-служба Единого накопительного пенсионного фонда. Как поясняют в фонде, в выписке с индивидуального пенсионного счета вкладчика будет отражена полная информация о пенсионных накоплениях (взносы + инвестиционный доход) с даты его открытия в базе ЕНПФ. В то же время в центрах обслуживания населения (ЦОН) в режиме реального времени предоставляется информация о поступлении и движении средств, в которой отражаются только сведения о перечисленных на ИПС вкладчика взносах. Но без сведений об инвестиционном доходе, заработанном ЕНПФ, поясняют в фонде.

Алевтина ДОНСКИХ