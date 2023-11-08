Выплачивать 2,3 млн тенге за рождение четвертого ребенка в семье предлагают депутаты

Парламент
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По мнению мажилисменов, внедрение такой системы господдержки, как «Семейный капитал» значительно увеличит численность населения в стране и окажет реальную помощь семьям, оказавшимся в трудной ситуации

Фото: Kazpravda.kz

Депутаты Мажилиса Парламента предложили при рождении четвертого ребенка в семье или при наличии в семье особенного ребенка по программе «Семейный капитал» предоставлять 5 тысяч долларов или 2,3 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazinform.

"Этот капитал планируется использовать по трем направлениям. Во-первых, решение жилищных проблем. Во-вторых, сбудется мечта детей из многодетных семей, которые не могут получить высшее образование. В-третьих, семьи могут использовать эти средства для улучшения здоровья своих детей", — зачитала депутатский запрос депутат Гаухар Танашева.

По мнению мажилисменов, внедрение такой системы государственной поддержки, как «Семейный капитал» значительно увеличит численность населения в стране и окажет реальную помощь семьям, оказавшимся в трудной ситуации.

По данным депутатов, на сегодня в Казахстане 550 тысяч многодетных семей и 107 тысяч семей с особенными детьми, более половины из них не имеют жилья. Особым детям нужны особые условия, некоторые родители не могут найти средства на лечение детей.

"Многие из больших семей, которые поднимают демографию, живут в бедности. Если сравнивать данные о населении, то с момента обретения независимости Казахстана численность населения увеличилась с 16 млн до 20 млн, то есть всего на 4 млн за 32 года", — добавила депутат.

Она привела в пример Россию, где существует программа "Материнский капитал". По этой программе при рождении ребенка семья получает 587 тыс. рублей или 3 млн тенге.

 

#мажилис #депутаты #выплаты #ребенок #поддержка #семья

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