​Выплаты к празднику

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне руководитель городского управления социального благосостояния Рахат Шимашева рассказала о денежных выплатах, приуроченных к дате.

По ее словам, согласно поручению Главы государства в связи с празднованием 75-летия Победы единовременные денежные выплаты на общую сумму 1,3 млрд тенге в городе получат 18 296 человек. В частности, по 1 млн тенге получат 202 участника и инвалида войны. Лицам, приравненным к ним по льготам и гарантиям, а это 3 954 человека, выплатят по 100 тыс. тенге.

Более 14 тыс. участников трудового фронта, работавших в тылу в годы войны, получат выплату в размере 50 тыс. тенге.

Кроме того, выплаты в размере 100 тыс. тенге полагаются вдовам воинов, погибших в годы войны, а также родителям и не вступившим в повторный брак супругам военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранений, полученных в период боевых действий в Афганистане.

Рахат Шимашева также отметила, что в период чрезвычайного положения в городе продолжается работа по социальной поддерж­ке социально уязвимых слоев населения. К примеру, пособие в размере 42 500 тенге назначено 416 045 горожанам, лишившимся дохода, на общую сумму 17,5 млрд тенге. Более 470 тыс. заявок было отклонено по причине несоответствия заявителей критериям, предъявляемым к гражданам, имеющим право на получение данной выплаты.

Большую работу по поддерж­ке социально уязвимых слоев населения в настоящее время проводит общественный фонд «Жаңа Алатау». При его поддерж­ке продуктовыми наборами обеспечены 12 797 нуждающихся, из них 2 481 одиноко проживающий пенсионер, 5 443 получателя адресной социальной помощи, 4 873 представителя других социально уязвимых категорий населения.

Наряду с этим социальная помощь в размере 2 МРП в период ЧП выплачена более чем 63 тыс. человек. Среди них инвалиды 1-й, 2-й и 3-й групп, дети-инвалиды, родители, занятые по уходу за ребенком-инвалидом, получатели адресной социальной помощи, а также официально зарегистрированные безработные.