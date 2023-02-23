Выполнил свой долг

Начальник департамента полиции города Шымкента генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков подписал приказ о поощрении оперуполномоченного управления полиции района «Туран» капитана Армана Арипжанова двумя окладами. А еще руководство ДП направило в МВД представление о награждении решительного и отважного сотрудника государственной наградой.

Арман Арипжанов одним из первых прибежал на место перестрелки, произошедшей после обеда 20 февраля на пересечении улиц Иляева и Рыскулбекова. Офицер оказался в непосредственной близости от патрульной машины, в которую заскочил преступник. Возможно, попав в плотно сжимающееся кольцо полицейских, так он рассчитывал скрыться с места происшествия. Капитан полиции без раздумий бросился за ним в салон машины и разоружил подозреваемого в совершении преступления, не дав ему возможности выстрелить.

Чуть раньше 39-летний мужчина зашел в оружейный магазин, расположенный в нескольких сотнях метров от ДП Шымкента, попросив показать ему карабин, который он якобы намерен купить.

Продавец успела нажать тревожную кнопку, когда покупатель, угрожая обрезом, завладел оружием. Выбегая из магазина, нападавший стрелял в охранников, вставших на его пути. Одного из них спас от огнестрельного ранения бронежилет. Второй был ранен и госпитализирован в городскую больницу. В экстренном порядке его прооперировали. В результате перестрелки 52-летний охранник лишился пальца левой руки.

Медицинская помощь понадобилась и стрелявшему. Его ранили в ногу. Госпитализация не понадобилась, и после оказания ему медицинской помощи задержанного забрали полицейские. Амбулаторное лечение он продолжит в следственном изоляторе.

Сотрудники правоохранительных органов ведут доследственную проверку сразу по трем статьям УК РК, предполагающим уголовную ответственность за незаконное хранение оружия, разбойное нападение и покушение на убийство. В совершении преступлений подозревается гражданин Узбекистана. Уже известно, что по прибытии в нашу страну он не прошел обязательную регистрацию и потому оказался вне поля зрения миграционной полиции.