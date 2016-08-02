​Выполнили долг до конца

Как сообщает пресс-служба ДВД города, в реанимационном отделении больницы скорой неотложной помощи Алматы врачи до последнего боролись за жизни старшего сержанта полиции, полицейского полка дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы ДВД Алматы Серика Абильдаева и участкового инспектора УВД Алмалинского района Мейрамбека Рахматуллаева. К сожалению, ранения полицейских оказались очень серьезными, спасти их не удалось.
Серик Еркенович Абильдаев, 1973 года рождения, в органах внутренних дел служил с 1994 года. За период службы награжден медалями I, II, III степеней «Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін», нагрудным знаком «Қазақстан полициясына 20 жыл», грамотами МВД РК и ДВД Алматы. Был женат, воспитывал трех дочерей.
Серика Абильдаева, скончавшегося 31 июля, похоронили в селе Курты Алматинской области.
Мейрамбек Нуридиллаулы Рахматуллаев, 1992 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2012 года. За период службы неоднократно награждался грамотами МВД РК и ДВД Алматы. Семейное положение – женат. Жизнь Мейрамбека оборвалась вчера. Его похоронят сегодня в поселке Карабастау Казыгуртского района Южно-Казахстанской области.
Руководство, совет ветеранов и личный состав департамента внутренних дел Алматы выражают глубокое соболезнование родным и близким Серика Абильдаева и Мейрамбека Рахматуллаева в связи с их трагической гибелью. Семьи скончавшихся в больнице Алматы полицейских получат дополнительно по 10 млн тенге.
Напомним, 18 июля 2016 года Руслан Кулекбаев совершил нападение на одно из районных управлений внутренних дел и здание ДКНБ Алматы, в результате чего пять человек – трое полицейских, пограничник и пенсионер – были убиты и восемь ранены. 19 июля в БСНП Алматы от тяжелых ранений скончался еще один полицейский.
По фактам противоправных действий в отношении Кулекбаева продолжается досудебное расследование по шести статьям Уголовного кодекса РК. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР УВД Алмалинского района города и ДКНБ по Алматы.
Кроме того, 18 июля около 3.30 утра Кулекбаевым было совершено разбойное нападение на водителя автомашины. Досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 192, ч. 2, УК РК. Спустя несколько минут им было совершено убийство молодой женщины. Досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 99, ч. 1, УК РК.