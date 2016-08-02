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​Выполнили долг до конца
Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Как сообщает пресс-служба ДВД города, в реанимационном отделении больницы скорой неотложной помощи Алматы врачи до последнего боролись за жизни старшего сержанта полиции, полицейского полка дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы ДВД Алматы Серика Абильдаева и участкового инспектора УВД Алмалинского района Мейрамбека Рахматуллаева. К сожалению, ранения полицейских оказались очень серьезными, спасти их не удалось.

Серик Еркенович Абильдаев, 1973 года рождения, в органах внутренних дел служил с 1994 года. За период службы награжден медалями I, II, III степеней «Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін», нагрудным знаком «Қазақстан полициясына 20 жыл», грамотами МВД РК и ДВД Алматы. Был женат, воспитывал трех дочерей.

Серика Абильдаева, скончавшегося 31 июля, похоронили в селе Курты Алматинской области.

Мейрамбек Нуридиллаулы Рахматуллаев, 1992 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2012 года. За период службы неоднократно награждался грамотами МВД РК и ДВД Алматы. Семейное положение – женат. Жизнь Мейрамбека оборвалась вчера. Его похоронят сегодня в поселке Карабастау Казыгуртского района Южно-Казахстанской области.

Руководство, совет ветеранов и личный состав департамента внут­ренних дел Алматы выражают глубокое соболезнование родным и близким Серика Абильдаева и Мейрамбека Рахматуллаева в связи с их трагической гибелью. Семьи скончавшихся в больнице Алматы полицейских получат дополнительно по 10 млн тенге.

Напомним, 18 июля 2016 года Руслан Кулекбаев совершил нападение на одно из районных управлений внутренних дел и здание ДКНБ Алматы, в результате чего пять человек – трое полицейских, пограничник и пенсионер – были убиты и восемь ранены. 19 июля в БСНП Алматы от тяжелых ранений скончался еще один полицейский.

По фактам противоправных действий в отношении Кулекбаева продолжается досудебное расследование по шести статьям Уголовного кодекса РК. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР УВД Алмалинского района города и ДКНБ по Алматы.

Кроме того, 18 июля около 3.30 утра Кулекбаевым было совершено разбойное нападение на водителя автомашины. Досудебное расследование проводится по признакам преступления, преду­смотренного статьей 192, ч. 2, УК РК. Спустя несколько минут им было совершено убийство молодой женщины. Досудебное расследование проводится по признакам преступления, преду­смотренного ст. 99, ч. 1, УК РК.

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