​Выполнить программу-максимум

Сколько мы успели сделать? Как мы изменились? Как изменился мир вокруг нас? И что нам делать дальше? Вопросов всегда больше, чем ответов, но оглянувшись назад, оценив нашу пусть короткую, но независимую новейшую историю Казахстана, на некоторые из них мы можем дать ответ.

Конец ХХ века стал переломным для мировой истории и судьбоносным для множества народов. На осколках огромной империи образовались новые независимые государства, которым после долгого и тернистого пути самой судьбой была дарована свобода. Сегодня, по прошествии четверти века, очевидно, что не всем удалось справиться с пьянящим ароматом свободы и осознать, что независимость – это не только права, но и обязанности. Обязанности перед народом, перед предками, перед будущими поколениями… перед всем человечеством!

Казахстану в наследство от СССР досталось, пожалуй, самое неоднородное в этническом и религиозном плане общество.

После обретения независи­мости Казахстан получил 15 тыс. км государственной границы с 5 государствами, и на многих участках были спорные территории. А еще 2,7 млн кв. км территории – это не только бескрайние просторы, богатые залежами полезных ископаемых, но и тысячи километров инфраструктуры – транспорт­ной, телекоммуникационной, энергетической, социальной… И кто-то еще говорит: «Посмотрите, чего добились арабские страны за 20–40 лет независимости! Неужели мы так не можем, с нашей-то нефтью?!»

Нерадужной была картина и с отечественной промышлен­ностью. Единственным востребованным отечественным товаром осталось казахстанское сырье – нефть, металлы, руды. Но и тут были свои сложности. Многие из уже имевшихся месторождений были выработаны, а для разведки и освоения новых требовались колоссальные средства, которых у страны в тот момент­ не было. Инвесторы же не выстраивались в очередь, чтобы вложить деньги в государство с туманным будущим.

Обретя независимость, страна осталась наедине, пожалуй, с одной из величайших трагедий в истории казахской земли – Семипалатинским испытательным полигоном. Последствия 40 лет работы и около 500 ядерных взрывов до сих пор отзываются болью и печалью за всех людей, пострадавших от деятельности полигона. В мире, где около 200 государств, лишь единицам выпало такое испытание, и только у нашей страны хватило муд­рости и ответственности, чтобы навсегда отказаться от ядерного оружия и его испытаний. Сделав этот ответственный шаг за судьбу своего народа и всего человечества, Казахстан и сегодня прилагает колоссальные усилия для продвижения идей безъядерного мира.

Помимо международной работы, государство было занято решением внутренних проблем. Нужно было решать вопрос с многомесячными задержками по выплате зарплат бюджетникам, пенсий и социальных пособий, реанимировать останавливаю­щиеся производства, решать вопросы законодательного характера. Уже в 1993 году в оборот была запущена национальная валюта страны, позволившая проводить собственную кредитно-денежную политику и более эффективно противостоять внешним шокам.

В том же 1993 году была принята первая Конституция независимого Казахстана. Двумя годами позже был принят новый Основной закон, в котором были устранены все противоречия переходного периода.

Одновременно с этой работой в страну начали приходить крупные инвесторы. В нефтяные месторождения на западе республики стали вкладываться американский «Шеврон», консорциум европейских неф­тедобытчиков, китайские компании – нефтяной гигант CNPC и инвестиционная корпорация CITIC, а также российские «Лукойл» и «Роснефть». В металлургическую отрасль страны пришел нынешний «АрселорМиттал» (LNM Group в 1995 году), выкупивший карагандинский металлургический комбинат, в Жезказгане зарож­дался Казах­мыс, 40% которого в то время принадлежало южнокорейскому «Самсунгу».

По всей стране проходила приватизация, привлекались инвес­торы, возрождались предприя­тия, обеспечивающие людей стабильной работой и заработком, а государственный бюджет – налоговыми поступлениями. Во многом именно миролюбивая внешняя политика, стремление развивать отношения на основе равенства и уважения сыграли решающую роль в приходе иностранных инвесторов в Казахстан.

Подтверждением стало и то, что в 1999 году решением ЮНЕСКО­ столице нашей молодой республики Астане было присвоено звание «города мира». А ведь переезд столицы в те годы казался безумством, безрассудством, авантюрой… Сегодня же мы видим, как в степи вырос новый современный город, политическое и экономическое сердце страны, центр притяжения для молодых и амбициозных казахстанцев и туристов со всего света. За годы развития наша новая столица прошла путь от «младенчества» до «совершеннолетия». Столица стала, пожалуй, главным проектом независимого Казахстана, и, глядя на город сегодня, не покидает ощущение того, что нашей стране и нашему народу все под силу!

За годы независимости в стране сформировалась новая идеология, во главу угла которой поставлены единство и неделимость народа Казахстана, равенство всех граждан, уважение и поддержка национальных традиций и особенностей всего многонационального населения. Одну из важнейших ролей в этом играют религиозная терпимость и светскость нашего государства. Страна успешно сочетает светский путь развития с равенством всех религий и уважением к религиозным потребностям всех групп населения.

По сути, казахстанская модель многонационального общества, в которой мирно сосуществуют представители не только разных этнических групп, но и разных религий, является уникальной. Этот опыт и есть то самое казах­станское ноу-хау, которое мы с гордостью можем предложить миру, испещренному линиями разлома. Не случайно именно Казахстан стал инициатором Съезда лидеров мировых и традиционных религий, первый из которых прошел в 2003 году в Астане.

Миротворческие инициативы страны, направленные на обеспечение и укрепление меж­дународной безопасности, последовательность в действиях и приверженность выбранному политическому курсу способствовали избранию Казахстана председателем ОБСЕ в 2010 году. Наша страна стала первым государством – председателем авторитетной организации на постсоветском пространстве, что является важным признанием успехов на международной арене.

Начиная с 2000-х годов ситуация в стране окончательно стабилизировалась, а экономика вышла на траекторию устойчивого роста. Подводя итоги этой работы, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на имею­щиеся трудности и комплекс нерешенных проблем, таких как сырьевая направленность экономики, ее высокая долларизация вследствие импортоориентированности, отдельные проблемы инфраструктурного плана, наша жизнь существенно изменилась в лучшую сторону.

Оглянитесь вокруг и оцените ее, только честно и объективно! Мы живем, создаем семьи, планируем свое будущее. Каждый, кто готов трудиться, прилагать усилия для достижения своих целей, получает желаемое. Наверное, нам приходится делать для этого чуть больше, чем развитым европейцам или американцам, но мы строим новую страну, за короткий промежуток истории преодолеваем путь, на который у других государств ушли века. В XXI век мы шагнули современным и динамичным государством с развитым обществом и перспективной экономикой.

Конечно, будучи частью мировой экономики, мы сталкиваемся с новыми вызовами. Но, как известно, в китайском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов – «опасность» и «возможность». Опасности видит каждый, а вот чтобы разглядеть возможности нужно постараться. Кризис для нас – это возможность сделать экономику не только экспортоориентированной, но и импортозамещающей, возможность расширять и углублять местные производства, увеличивая уровень локализации продукции, обеспечивать граждан качественными и недорогими отечественными товарами.

Именно эти цели преследуют различные государственные программы стимуляции и развития экономики.

Говорить о том, что было сделано, что делается и что планируется сделать, можно часами, можно спорить об успехе целевых программ, о важности тех или иных проектов или о том, насколько мы продвинулись вперед, но одно точно – наша страна совсем не та, что была 25 лет назад! Казахстан переживал не один кризис и преодолеет и нынешний, ведь даже мировые экономики, формирующие планетарный ВВП, испытывали великие депрессии. Общими усилиями мы можем добиться успеха – выполнить программу-максимум и сделать так, что 2050 год в Казахстане наступит на пару десятков лет раньше! Любите свою страну и всегда спрашивайте: «Что еще я могу сделать для своей страны?»