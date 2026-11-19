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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, при задержании у подозреваемой в незаконном обороте наркотических средств 27-летней жительницы Уральска в сумке и карманах обнаружили три свертка с 35 зип-пакетами, содержащими порошкообразное вещество желтого цвета. Свертки нашли и при осмотре так называемых тайников на улицах города.

Кроме того, при обыске ее съемной квартиры были изъяты емкость с аналогичным порошком, электронные весы, упаковки зип-пакетов и другие предметы, применяемые при фасовке запрещенных веществ. Результаты исследования показали: вещество является синтетическим наркотиком. Его общий вес 442 грамма, что эквивалентно более чем тысяче разовых доз.

Было установлено: с апреля этого года задержанная выполняла функ­ции «складмена», занималась хранением и фасовкой наркотиков для их последующего распространения через тайниковые закладки. Проведено досудебное расследование. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Весомые изъятия прошли и по наркотикам растительного происхождения. Так, в ходе обыска квартиры жителя Уральска оперативники обнаружили 23 кг высушенной марихуаны. Другой горожанин во дворе своего дома в полиэтиленовых мешках хранил более 198 кг «травы».

По обоим фактам устанавливаются возможные каналы поступления и распространения наркотических средств.