Выполняя намеченный план Свежий выпуск 456 Адина НУРБЕРГЕН

Как отметил на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК вице-министр национальной экономики Каирбек Ускенбаев, Правительством Казахстана приняты все необходимые меры для развития отрасли гражданского строительства. Все обязательства выполняются государством в полном объеме.

Говоря о реализации программы «Доступное жилье-2020», вице-министр напомнил, что она начала действовать в 2012 году. С этого момента в Казахстане введено в экс­плуатацию 26,6 млн кв. метров жилья, из них свыше 2 млн кв. метров – за счет государственных средств.

– В этом году план в соответствии с программой составляет 7,1 миллиона квадратных метров. За восемь месяцев мы сдали 5,6 миллиона, или 79% к плану. Оставшиеся 1,5 миллиона квадратных метров, я думаю, до конца года мы сдадим, – сказал К. Ускенбаев.

При этом вице-министр обратил внимание на то, что наблюдается приток инвестиций в строительную отрасль, в частности, за 8 месяцев привлечено 455,5 млрд тенге, что на 15% превышает показатель по итогам 8 месяцев 2014 года.

Представляя выполнение программы по строительству доступного жилья в 2015 году в деталях, вице-министр обозначил ряд основных направлений работы. В частности, в рамках программы ведется строительство: жилья для очередников, согласно спискам местных органов власти; квартир для всех категорий населения по линии «Жилстройсбербанка»; жилья по линии фонда «Байтерек» в рамках реализации программы «Нұрлы жол»; объектов по линии фонда «Самрук-Казына»; жилья для молодых семей.

Отдельно К. Ускенбаев остановился на итогах строительства арендного жилья по линии фонда «Байтерек».

– В рамках арендного жилья мы работаем по двум направлениям. Это, в первую очередь, жилье для очередников по спискам местных исполнительных органов, а также жилье для молодых семей. В этом году по этим направлениям мы планируем построить 115 тысяч квадратных метров, 101 тысяча квадратных метров уже введена в эксплуатацию, что составляет 88% к плану. До конца года оставшиеся объемы будут сданы, – уточнил вице-министр национальной экономики.

По его информации, сегодня по спискам местных исполнительных органов в очереди на получение арендого жилья стоят 337 112 человек. Среди них участники и инвалиды Великой Отечественной войны – 319 человек, относящие­ся к категории сирот – 47 613, к категории социально уязвимых – 143 414 человек, госслужащие и работники бюджетных организаций, военнослужащие – 143 610 человек, граждане, единственное жилище которых признано аварийным, – 2 165 человек.

Вице-министр также напомнил, что строительство арендного жилья для молодых семей через фонд «Байтерек» ведется на особых условиях. В частности, молодая семья имеет право жить в новой квартире сразу после того, как дом будет введен в эксплуатацию, и в течение 8 лет накапливать сумму, необходимую для выкупа квартиры. Если накоплений будет недостаточно, семья может получить кредит в Жилищном строительном сберегательном банке по ставке 4% годовых.



