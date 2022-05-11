Фото: otyrar.kz
Происшествия
"Выпрыгнул из окна утром": шымкентца истязали всю ночь, записывая на камеру

В Шымкенте 35-летнего мужчину обманным путем заманили в квартиру, где его полсуток избивала группа лиц и заставляла признаться в распространении наркотиков и педофилии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

В редакцию издания обратилась мать потерпевшего Асхата Сихымбекова. По ее словам, 8 мая в 10 часов ночи ее сын встретился со своей давней знакомой. Проехав по определенному адресу, к машине подошли пятеро молодых людей. Они силой потащили Асхата Сихымбекова в квартиру. Всю ночь мужчину истязали, заставляя признаться в несовершенных им преступлениях. Признательные показания под давлением записывались на видеокамеру. 3 миллиона обидчики запросили за то, чтобы видеозаписи не стали достоянием общественности. После тотальных избиений, уже на утро 9 мая, потерпевшему удалось выпрыгнуть из окна многоэтажки.

«Сын говорит что другого выхода не было. Они бы его убили, поэтому выпрыгнул. Теперь он сломал обе ноги, ему нужна операция. Это увидели соседи и вызвали скорую помощь. По пути в больницу сын позвонил на 102 чтобы оставить заявление, не получилось. Потому туда сразу приехал следователь Абылайхан. Полицейские выехали на ту квартиру и задержали несколько человек», — рассказала мать потерпевшего.

Однако, вскоре этих же задержанных молодых людей мать потерпевшего увидела возле автомобиля сына. Они пытались открыть дверь машины. После на Асхата Сихымбекова стали сыпаться угрозы. Обидчики звонили на номер телефона, который не знал никто кроме полицейских.

«Мы ему передали телефон в больницу моего внука, ему 6 лет. То есть, этот номер телефона не знал никто, но с этого номера он звонил на 102, и полицейские знали этот номер. Нам страшно, я уже всем внукам и детям сказала никуда не выходить. Надеюсь что виновных накажут и полиция не оставит это дело без внимания. А то в первый день был один следователь, теперь сказали будет другой», — говорит мать потерпевшего.

К слову, по словам женщины, заявление в полиции еще не принимали, никто не фиксировал побои и не назначал экспертиз.

В департаменте полиции позднее сообщили о задержании пятерых подозреваемых.

«Данный факт сотрудники Аль-Фарабийского РУП зарегистрировали в ЕРДР по статье 105 УК РК «доведение до самоубийства». В ходе розыскных мероприятий задержаны и доставлены в полицию пятеро подозреваемых. В настоящее время проводится досудебное расследование, в рамках которого установят все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ДП г. Шымкента.

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