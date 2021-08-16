Выпрыгнула с 9-го этажа при пожаре девушка в Семее
Выпрыгнула с балкона 9-го этажа во время пожара девушка в городе Семее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram
Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
15 августа 2021 года в городе Семее по улице Шакарима около 12 часов произошел пожар на балконе квартиры, расположенной на 9-ом этаже.
На момент прибытия пожарных подразделений в жилом помещении было сильное задымление. Спасатели сразу же развернули автолестницу, чтобы эвакуировать оставшуюся в квартире девушку. Однако она запаниковала и выпрыгнула с балкона 9-го этажа.
Врачи транспортировали пострадавшую 2003 года рождения в карете скорой помощи.
Огнеборцы ликвидировали пожар на общей площади 6 кв. м. Звено газодымозащитной службы произвело разведку на наличие в квартире других жителей. Никого не было обнаружено. По причине пожара отрабатывается версия неосторожного обращения с огнем.