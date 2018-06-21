Выпускник пытался пронести 10 сотовых телефонов на ЕНТ в Астане

Общество
2575
Рустам Мухаметкалиев
Фото с сайта khabar.kz
В столице школьник пытался пронести на сдачу Единого национального тестирования 10 сотовых телефонов. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил директор центра национального тестирования Рамазан Алимкулов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Да, такой случай имел место быть в Евразийском национальном университете. На входе в аудиторию у выпускника были изъяты 10 сотовых телефонов", – сказал Рамазан Алимкулов.

Также спикер ответил на вопрос, почему результат этого выпускника не аннулирован, поскольку в первый день проведения ЕНТ один факт удаления из аудитории уже был зафиксирован.

"Все телефоны были изъяты до входа в аудиторию. Этот человек каким-то образом пытался пронести телефоны, но у него их изъяли. Во время тестирования в аудитории таких фактов не зарегистрировано. Неважно, сколько он пытался пронести телефонов: десять, пять или один. Цель не состояла в том, чтобы составить акт и выгнать тех, у кого нашли сотовые телефоны из аудитории. Наши представители в максимально вежливой форме объясняли выпускникам, что нельзя нарушать правила проведения ЕНТ", – подчеркнул Рамазан Алимкулов.

По данным Национального центра тестирования, для участия в ЕНТ в этом году со стороны выпускников школ подано 102447 заявлений, что составляет 70% от общего количества выпускников организаций среднего образования (147023), в том числе на казахском языке – 77224, на русском – 25177, на английском – 46.

В 167 пунктах проведения ЕНТ задействованы 1206 аудиторий. Данные аудитории обеспечены подавителями сотовой связи, металлоискателями, видеокамерами для наблюдения, записи процесса ЕНТ и онлайн-трансляции.

Популярное

Все
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Срок исполнения – вчера
Шли навстречу людям, а попали в тупик
Дома под снос
Миллиарды на сборы
Сайга поела на 8 миллиардов
Наказали подрядчика
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Марат СЫРЛЫБАЕВ: Сила вариативности региональных вузов в интеграции технологий и знаний
Международных экспертов привлекли к расследованию аварии на шахте "Казахстанская"
Почти 30 млрд тенге выделили для льготного микрокредитования молодежи в Казахстане
Хотели как лучше, а получилось...
Умер итальянский певец Тото Кутуньо
Поездной дискомфорт
Мысли о будущем
Иди и смотри
Вагончик тронется, вокзал останется
Выжить вопреки
Кузница чемпионов
ИИ – не в страх, а в помощь!
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
«Субботник» для отвода глаз
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Водительские права по новым правилам
Экстремальная атлетика
Ну и верблюд этот воробей!
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Кража невест: традиция или преступление?
Опубликованы имена еще двух погибших на шахте "Казахстанская" горняков
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

Почти 5 млрд тенге хотели потратить чиновники на укрепление…
Почти 840 новых профессий включат в казахстанский Нацкласси…
Какой будет погода для казахстанцев в ближайшие три дня
Локальные поливочные системы построят в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]