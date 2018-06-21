Выпускник пытался пронести 10 сотовых телефонов на ЕНТ в Астане

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В столице школьник пытался пронести на сдачу Единого национального тестирования 10 сотовых телефонов. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил директор центра национального тестирования Рамазан Алимкулов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Да, такой случай имел место быть в Евразийском национальном университете. На входе в аудиторию у выпускника были изъяты 10 сотовых телефонов", – сказал Рамазан Алимкулов.
Также спикер ответил на вопрос, почему результат этого выпускника не аннулирован, поскольку в первый день проведения ЕНТ один факт удаления из аудитории уже был зафиксирован.
"Все телефоны были изъяты до входа в аудиторию. Этот человек каким-то образом пытался пронести телефоны, но у него их изъяли. Во время тестирования в аудитории таких фактов не зарегистрировано. Неважно, сколько он пытался пронести телефонов: десять, пять или один. Цель не состояла в том, чтобы составить акт и выгнать тех, у кого нашли сотовые телефоны из аудитории. Наши представители в максимально вежливой форме объясняли выпускникам, что нельзя нарушать правила проведения ЕНТ", – подчеркнул Рамазан Алимкулов.
По данным Национального центра тестирования, для участия в ЕНТ в этом году со стороны выпускников школ подано 102447 заявлений, что составляет 70% от общего количества выпускников организаций среднего образования (147023), в том числе на казахском языке – 77224, на русском – 25177, на английском – 46.
В 167 пунктах проведения ЕНТ задействованы 1206 аудиторий. Данные аудитории обеспечены подавителями сотовой связи, металлоискателями, видеокамерами для наблюдения, записи процесса ЕНТ и онлайн-трансляции.