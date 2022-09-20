Выпускники интеллектуальных школ встретились с Президентом Казахстана в Нью-Йорке

Выпускники Интеллектуальных школ Дильназ Камалова и Азат Сулейменов встретились с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нью-Йорке. В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Касым-Жомарт Токаев обсудил мировые тренды и перспективы отечественной IT-сферы с представителями Digital Nomads.

Выпускник столичной NIS физико-математического направления Азат Сулейменов работает старшим инженером в команде передовых технологий моторов известной американской компании Lucid Motors.

В школе его любимым предметом была математика. В 2010 году Азат поступил в Nazarbayev University, обучался по специальности «химическая инженерия». В годы учебы съездил на стажировки в Южную Корею и в Калифорнийский институт технологий в Лос-Анджелесе. Продолжил обучение по своей специальности в Бостонском университете.

Собеседование на позицию инженера-механика в стартап Lucid Motors прошел с первого раза, начал работать в команде, занимающейся созданием электромотора. В Lucid Motors обратили внимание на лидерские и профессиональные качества Азата, предложив перейти в подразделение, специализирующееся на повышении эффективности автомобиля.

Дильназ Камалова окончила алматинскую Интеллектуальную школу физико-математического направления. Получила приглашения в топовые ВУЗы мира – Harvard University, Stanford University, Princeton University, Lehigh University, Rice University, Duke University. Выбрала Стэнфордский университет.

Победитель многих международных и республиканских конкурсов. Одно из самых известных изобретений Дильназ – «Умная таблетница», которая создана, чтобы облегчить жизнь пациентам, страдающим от болезни Альцгеймера. Приложение было включено в список «20 лучших идей» Google Science Fair. После победы на Technovation Challenge, который проходил в Силиконовой долине, в штаб-квартире Google встретилась с генеральным директором корпорации Сундаром Пичаи.

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