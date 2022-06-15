фото Юрия Беккера
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Выпускники NIS интегрируют страну в мировое образовательное пространство

Дана Ерали и Алима Туякаева продолжили традицию алматинской школы физико-математического направления, по которой каждый год выпускники этой NIS поступают в университеты Лиги плюща.

Во дворце студентов имени У.Джолдасбекова 140 выпускникам NIS физико-математического направления южной столицы торжественно вручены аттестаты. Школа известна как одна из самых успешных в стране и мире, уникальные достижения учеников и выпускников активно интегрируют Казахстан в глобальное образовательное пространство.

 В 2021-2022 учебном году NIS вновь подтвердила высокие академические стандарты. По итогам внешнего суммативного оценивания, которое сдается международному  экзаменационному Совету Кембриджа, качество знаний составило 99,3; каждый второй получил оценки A* и A. Средний балл международного сертификата IELTS составил 7,1 балла.

Третий год подряд по итогам республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам школа признана «Лучшей олимпийской командой страны». Среди выпускников 2022 года – Таир Сатубалдин, Тамирлан Бектемисов, Нурасыл Абдразак и другие победители международных и республиканских олимпиад, в том числе таких престижных, как международная олимпиада по математике IMO, Жаутыковская олимпиада, международная олимпиада Шелкового пути.

Директор школы Ермек Пайзов первыми вручил аттестаты ученикам, которые совсем недавно еще раз подтвердили свои академические достижения. Все 9 выпускников, которые претендовали на «Алтын белгі» и 29 – на аттестат с отличием, доказали свои знания.

Символично, что торжественное вручение атттестатов проходило во Дворце студентов имени У.Джолдасбекова. Больше трети выпускников уже сгодня смело могут назвать себя студентами, все они получили гранты престижных отечественных и зарубежных ВУЗов. Дана Ерали и Алима Туякаева продолжили традицию, по которой каждый год выпускники этой NIS поступают в Лигу плюща.

Дана получила грант полного финансирования в Йельский Университет, известный как альма-матер президентов и Нобелевских лауреатов, планирует обучение в области Ethics, Politics, and Economics. Алима Туякаева радовалась официальному приглашению из Университета Пенсильвании, который является лидером среди бизнес-школ США:

– Письмо, которое мой университет на протяжении нескольких лет отправлял поступившим, я выучила наизусть. Но содержание сегодняшнего письма было совершенно другим. Увидев конфетти и надпись «It’s time to celebrate» («Пора праздновать»), я расплакалась.

Выступившая на последнем торжестве в родной NIS, только получившая «Алтын белгі» Еликай Атабаева от имени всех выпускников призналась:

– Школа подарила нам огромные возможности и научила противостоять любым ударам судьбы.

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