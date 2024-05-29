Выпускники подарили родной школе современный кабинет

К 20-летию со дня окончания школы выпускники 1987 года рождения открыли в родном учебном заведении современный кабинет по шахматам, шашкам и тогызкумалаку.

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– Учителя и родители учеников школы № 147 аула Бесарык Сырдарьинского района благодарят выпускников за такой замечательный подарок. Интеллектуальные игры развивают у детей моторику, логику, аналитический склад ума. Они лучше усваивают математику, физику, информатику и другие точные науки. И зачастую впоследствии многие из них становятся успешными учеными, директорами, бизнесменами. Поступок выпускников – яркий пример проявления заботы о родной земле, – отметил директор школы Галым Муталов.

– Мы полностью отремонтировали помещение, изготовили парты и стулья, приобрели игровые наборы, повесили на окна жалюзи, а на стены – большую магнитную доску и стенды с правилами. Это наш подарок родной школе и аулу, – рассказали инициаторы идеи.

А в селе имени Аскара Токмаганбетова выпускники местной средней школы № 135 своими руками установили на центральной площади стелу с подсветкой с надписью «Сүйікті ауылым – Асқар». Как рассказали инициаторы благотворительности, они, связавшись с директором школы и акимом аула, поинтересовались, в чем нуждаются земляки.

Как сообщил аким села Габдулла Алданазаров, власти выделили место, подвели электричество, и теперь стела – главная достопримечательность. По просьбе выпускников ленту на презентации разрезали аксакалы аула, потом состоялся концерт. Выступали и сами выпускники. Спасибо им за доброе дело, которое будет служить хорошим примером для подрастающего поколения.

Масштабно провели акцию в честь круглой даты и бывшие ученики школы-лицея № 37 села Шаган. Как сообщил ее директор Калихан Омаров, выпуск 2004 года был как на подбор дружным.

– Собрались около 30 выпускников. Они на центральной площади установили стелу «Сүйікті ауылым – Шаған» размером 2 на 7 метров, учредили призы и с участием 8 команд провели мини-турнир по футболу. Также облагородили парк Победы, дали поминальный ас в память умерших ровесников и учителей. Спасибо выпускникам за патриотизм и за то, что таким образом они решили отдать дань признательности и уважения родному аулу, – сказал Калихан Омаров.

– По совету земляков мы изготовили скамейки для местной мечети, высадили 84 деревца у обелиска Славы в честь шаганцев, павших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. Не оставили без внимания наших бывших учителей, а также семьи одноклассников, которые не дожили до этого дня, – отметил один из инициаторов мероп­риятия Сакен Нагыманулы.

Отметим, что подобные акции во многих населенных пунктах Приаралья стали традиционными.