​Выпускники вселяются в квартиры

В ходе церемонии вручения ключей от квартир виновники торжества не могли сдержать слез от волнения и радости. Многие из них, бывших детдомовцев, обделенных родительской лаской, создали свои семьи, воспитывают детей. А сегодня обрели долгожданную крышу над головой.

Многоэтажка построена в микрорайоне «Восточный», в ней 60 благоуст­роенных квартир. Это первый в регионе проект по строительству отдельного комфортабельного жилья для детей-сирот. На его реа­лизацию из областного бюджета выделено свыше 348 млн тенге.

Вручая ключи от квартир новоселам, аким Алматинской области Амандык Баталов отметил, что, сог­ласно изменениям в законодательстве страны, дети-сироты наравне с ветеранами Великой Отечественной войны и инвалидами имеют особый приоритет в улучшении жилищных условий. Поздравив новоиспеченных квартировладельцев со знаменательным событием в их жизни, глава региона пожелал им быть достойными гражданами Казахстана, патриотами страны.

В ответном слове Икрам Гаитов, Наталья Муренко и Денис Морозов выразили огромную благодарность Главе государства и представителям местных властей за заботу и внимание. Юноши и девушки подчеркивали, что сегодня сбылись их мечты, они чувствуют себя самыми счастливыми людьми. Гостеприим­ные хозяева пригласили на чай своих первых гостей и будущих соседей.

По информации акимата, до конца года в Талдыкоргане сдадут в эксплуатацию еще несколько многоквартирных домов: кредитных, арендных, а также построенных специально для работников бюджетной сферы.