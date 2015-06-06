Выпускники "Жас Улана" сдали ЕНТ

75 воспитанников Республиканской школы "Жас Улан" сегодня сдали Единое национальное тестирование, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Будущие военные проверяли свои знания в стенах Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина.
"Мы усиленно готовились к тестированию и поэтому ожидаем высоких баллов. Волнение, конечно же, присутствовало. Но мы постарались собраться, выложиться на все сто процентов и не подвести наших родных, наших преподавателей и командиров, которые переживают за нас и возлагают большие надежды", – поделился впечатлениями выпускник 5-й роты РШ "Жас Улан" Ержан Каиргалиев.
По информации пресс-службы МО РК, уровень подготовки воспитанников школы "Жас Улан" растет с каждым годом. Кадеты уверенно проходят Единое национальное тестирование и демонстрируют высокие результаты.
в 2015 году "Жас Улан" выпустил 67 ребят. Сегодня все они успешно обучаются в Военном институте Сухопутных войск, Военном институте Сил воздушной обороны имени дважды героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи, в вузах КНБ, МЧС и МВД РК. А также являются курсантами военных высших учебных заведений министерств обороны России, Беларуси и Китая.
